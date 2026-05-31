به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با قدردانی از همراهی بخش خصوصی و مجموعههای اجرایی، اظهار کرد: خراسان جنوبی از ظرفیت کمنظیر سرمایه انسانی، همدلی و وفاق برخوردار است و همین موضوع زمینه تعامل مؤثر میان بخش خصوصی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس را فراهم کرده است.
وی با اشاره به نقش نمایندگان استان در پیگیری مسائل اقتصادی افزود: حمایت و همراهی نمایندگان مجلس در رفع موانع و پیشبرد برنامههای توسعهای استان اثرگذار بوده است.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از تلاش سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد و گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، خراسان جنوبی جزو استانهایی بود که کمترین میزان معوقات کارگری و تعدیل نیرو را داشت که این مسئله نتیجه همراهی و نگاه مسئولانه فعالان اقتصادی استان است.
هاشمی با بیان اینکه بخشی از مسائل اقتصادی استان از طریق کار کارشناسی و تعامل مستمر در حال پیگیری است، تصریح کرد: برگزاری جلسات تخصصی و همکاری میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، مسیر تصمیمگیری برای حل مشکلات حوزه تجارت و اقتصاد را هموار کرده است.
وی مرز ماهیرود را از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی خراسان جنوبی دانست و اظهار کرد: اکنون حتی استانهایی که مرز مشترک ندارند نیز از ظرفیت ماهیرود برای صادرات و واردات استفاده میکنند که این موضوع جایگاه ویژه این مرز در تجارت خارجی کشور را نشان میدهد.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: افزایش انتقال کالا از استانهای مختلف از طریق مرز ماهیرود، لزوم توسعه زیرساختها و تقویت امکانات این گذرگاه مرزی را بیش از گذشته نمایان کرده است.
هاشمی درباره اجرای سامانه اینترنتی نوبتدهی در مرز ماهیرود نیز گفت: طبیعی است که اجرای طرحهای جدید در ابتدای مسیر با برخی مشکلات همراه باشد اما هدف از راهاندازی این سامانه، تسهیل امور صادراتی، کاهش مشکلات تردد و بهبود خدمات به فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در سطح ملی افزود: در دیدار با معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، موضوع توسعه زیرساختهای مرزی و تأمین امکانات مورد نیاز مطرح و حمایتهای لازم در این زمینه مورد تأکید قرار گرفت.
استاندار خراسان جنوبی حضور دستگاه قضایی در جلسات اقتصادی استان را اقدامی مؤثر عنوان کرد و گفت: همراهی دستگاه قضایی در کنار بخش اقتصادی، نقش مهمی در رفع موانع تولید و تسهیل فعالیتهای تجاری داشته است.
هاشمی در پایان با قدردانی از اتاق بازرگانی، منطقه ویژه اقتصادی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان، بر ادامه حمایت از برنامههای توسعه اقتصادی و صادراتمحور تأکید کرد.
