به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان اظهار کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که با عشق به کار، نظام و مردم در مسیر حفظ و تداوم تولید تلاش می‌کنند، شایسته تکریم، تشویق و حمایت هستند.

وی افزود: رویکرد مدیریت استان بر تسهیل فعالیت تولیدکنندگان است و نباید فعالان اقتصادی با بروکراسی پیچیده، فرآیندهای زمان‌بر و سخت‌گیری‌های غیرضروری مواجه شوند.

استاندار گلستان با اشاره به اهمیت حضور میدانی مدیران در واحدهای تولیدی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان بیش از دریافت حمایت‌های مالی، نیازمند آن هستند که احساس کنند مسئولان در کنار آنان قرار دارند و مشکلاتشان را با جدیت دنبال می‌کنند.

طهماسبی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور مستمر در واحدهای تولیدی، مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را از نزدیک بررسی کرده و برای رفع موانع موجود اقدامات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اشتغال موجود در استان گفت: نگاه مدیریت استان، حمایت از تولید و حفظ فرصت‌های شغلی است و اجازه نخواهیم داد به بهانه جنگ اقتصادی یا کمبود نقدینگی، روند تولید در واحدهای اقتصادی متوقف شده یا نیروی کار تعدیل شود.

استاندار گلستان افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با برگزاری جلسات مستمر، تخصصی و حتی موردی، برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تصمیمات فوری و مؤثر اتخاذ کنند تا هیچ واحدی به دلیل موانع اداری یا مشکلات مالی از چرخه تولید خارج نشود.

طهماسبی با اشاره به هم‌افزایی مدیران استان در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد: همه مدیران گلستان در حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران اتفاق‌نظر دارند و این همدلی باید با حضور میدانی بیشتر، پیگیری جدی مصوبات و پاسخگویی مؤثرتر به مردم تداوم یابد تا بتوانیم در این مقطع حساس، از تولید و معیشت مردم به بهترین شکل ممکن صیانت کنیم.