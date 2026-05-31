به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت برادر عارف نورروزی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها بانک مرکزی، با صدور پیامی ضمن ابراز همدردی، این مصیبت را تسلیت گفت.

در متن پیام دکتر عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت برادر گرامی‌تان موجب تأثر و تألم شد.

این مصیبت اندوه‌بار را به جناب‌عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و همجواری با صالحان، و برای بازماندگان معزز صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

امید است الطاف بیکران الهی، مرهمی بر آلام و اندوه جناب‌عالی و سایر بستگان محترم باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور