پیشنهاد تمدید مصالحه ریالی صادرکنندگان تا پایان شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس جویبان عصر یکشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح آخرین وضعیت مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: در شرایط عادی، کارگروه اقدام ارزی برای گروه‌های مختلف کالایی، بازه زمانی مشخصی را برای بازگشت ارز صادراتی تعیین کرده است.

وی افزود: صادرکنندگان محصولات نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزات رنگی و محصولات فولادی ۸۰ روز فرصت دارند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و سایر گروه‌های کالایی نیز باید طی چهار ماه حداقل ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به مطالبه صادرکنندگان در موضوع مصالحه ریالی گفت: پیشنهاد تمدید این امکان تا پایان شهریورماه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و برای بررسی به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

جویبان تصریح کرد: با توجه به ضوابط موجود، اجرای این موضوع بدون تعیین بازه زمانی امکان‌پذیر نیست اما پیشنهاد وزارتخانه این است که صادرکنندگان بتوانند حداقل تا پایان شهریور از این ظرفیت استفاده کنند.

وی همچنین به موضوع افزایش سقف صادراتی برخی فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: امکان استفاده از سهمیه‌های ویژه برای واحدهای تولیدی و بازرگانان در سامانه جامع تجارت پیش‌بینی شده و اختیار بررسی این موضوع به استان‌ها واگذار شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان جنوبی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند درخواست خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند تا پس از بررسی، رتبه‌بندی و ارائه تضامین لازم، مجوزهای مورد نیاز برای ادامه فعالیت صادراتی صادر شود.

جویبان با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای موجود موجب افزایش هزینه‌های صادرات می‌شود، گفت: پیشنهاد شده صادرکنندگان تا سقف یک میلیون دلار از برخی محدودیت‌ها و الزامات معاف شوند تا بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی، به‌ویژه در استان‌های مرزی، کاهش یابد.

وی تأکید کرد: بسیاری از پیشنهادهای مطرح شده در حوزه رفع تعهدات ارزی و تسهیل صادرات، نیازمند بررسی و تصویب در کارگروه اقدام ارزی بانک مرکزی است و تحقق آن‌ها به همراهی دستگاه‌های ملی بستگی دارد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با پیگیری استانداری، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی استان، مطالبات صادرکنندگان در سطح ملی دنبال می‌شود تا زمینه حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی و تسهیل تجارت خارجی فراهم شود.