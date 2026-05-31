صادقی: امنیت غذایی و استمرار تولید اهمیت راهبردی دارد

به گزار خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، با تأکید بر اینکه «پیشگیری مقدم بر مقابله است»، خواستار اتخاذ رویکردی پیش‌دستانه و علمی در مدیریت بحران‌های طبیعی، کشاورزی و خدمات عمومی شد.

وی با اشاره به تهدیداتی همچون آفات، کم‌آبی، آتش‌سوزی‌ها و تنش‌های ناشی از گرما، اظهار کرد: اگر پیشگیری به‌موقع و مؤثر انجام شود، بسیاری از خسارات اساساً ایجاد نخواهد شد یا به حداقل می‌رسد.

به گفته استاندار زنجان، رویکرد مدیریت استان، «پیشگیری مؤثر و پیش‌دستانه» است، نه صرفاً جبران خسارات پس از وقوع بحران.صادقی در ادامه بر ضرورت تقویت عملکرد هواشناسی استان تأکید کرد و گفت: گزارش‌های هواشناسی باید شهرستان‌محور، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های اقلیمی هر منطقه باشد، چرا که شرایط اقلیمی شهرستان‌ها متفاوت است و تصمیم‌گیری صحیح نیازمند اطلاعات دقیق و به‌موقع است.

وی همچنین با انتقاد از گزارش‌های فاقد داده‌های کمی تصریح کرد: گزارش‌ها باید مستند، شفاف، کمی‌سازی‌شده و قابل ارزیابی باشند تا امکان تصمیم‌گیری و مطالبه‌گری دقیق فراهم شود.

استاندار زنجان با اشاره به آغاز موج گرما و تأثیر آن بر مصرف آب و برق، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: در حوزه برق باید تدابیر لازم برای مدیریت مصرف، پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های غیرضروری اتخاذ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین آب شرب سالم و پایدار را وظیفه حاکمیت دانست و خطاب به شرکت آب و فاضلاب استان تأکید کرد: روستاهای فاقد پوشش آب شرب تا پایان سال تحت پوشش قرار گیرند و برنامه عملیاتی، زمان‌بندی مشخص و گزارش‌های منظم در این زمینه ارائه شود.

صادقی همچنین بر استفاده از ظرفیت دهیاران و بهورزان برای کلرزنی، پایش بهداشت آب و تأمین آب شرب سالم در روستاهای غیر تحت پوشش تأکید کرد و آن را اقدامی مهم در صیانت از سلامت عمومی دانست.

وی با اشاره به افزایش دما و شرایط خاص فصل، حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت از گروه‌های آسیب‌پذیر را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان عنوان کرد.

استاندار زنجان در ادامه، صیانت از تولیدات کشاورزی را «اولویت حاکمیتی» توصیف کرد و گفت: امنیت غذایی و استمرار تولید در شرایط اقلیمی و تهدیدات محیطی، اهمیت راهبردی دارد.

وی از دستگاه‌های مرتبط خواست تهدیدات حوزه کشاورزی را از نظر نوع، ماهیت، نیاز اجرایی و ظرفیت‌های موجود شناسایی و ظرف ۲۴ ساعت به استانداری گزارش کنند.

صادقی تأکید کرد: این گزارش‌ها باید مبنای اقدام عملی قرار گیرند و هر تهدید پس از شناسایی، اولویت‌بندی و برای آن برنامه اجرایی تعریف شود.

وی همچنین نظارت بر بوجاری‌ها برای تأمین بذر سالم را از وظایف قطعی جهاد کشاورزی دانست و هشدار داد که هرگونه غفلت در این حوزه می‌تواند خسارت‌های سنگینی به کشاورزان وارد کند.

استاندار زنجان در ادامه خواستار تأمین تنخواه مورد نیاز جهاد کشاورزی و منابع طبیعی از سوی سازمان برنامه و بودجه استان شد تا اقدامات پیشگیرانه و مقابله با آفات و سوانح بدون تأخیر انجام گیرد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محلی در پیشگیری از آتش‌سوزی‌ها تأکید کرد و گفت: خانه‌های هلال، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی و نیروهای مردمی باید به‌عنوان بازوان اصلی آموزش، آگاه‌سازی و پیشگیری فعال شوند.

وی افزود: آموزش روستاییان، اطلاع‌رسانی سریع و توانمندسازی نیروهای داوطلب می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آتش‌سوزی‌ها و سایر سوانح ایفا کند.

استاندار زنجان همچنین بر پیگیری جدی خرید آتش‌کوب از محل اعتبارات دهیاری‌ها با مصوبه شوراهای اسلامی توسط بخشداران تأکید کرد تا دهیاری‌ها در زمان وقوع حریق به تجهیزات اولیه دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مصوبات ستاد بحران خاطرنشان کرد: مصوبات باید شفاف، دقیق و همراه با زمان‌بندی مشخص باشند؛ چرا که مصوبه بدون تعیین مسئول، زمان اجرا و خروجی مشخص، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

صادقی از اداره‌کل مدیریت بحران استان خواست با نظارت میدانی و پیگیری مستمر، اجرای کامل مصوبات را دنبال کند.



وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، آمادگی کامل و اقدام سریع دستگاه‌ها اظهار کرد: هیچ دستگاهی نباید خود را جدا از مجموعه مدیریت استان بداند، زیرا بحران‌ها و تهدیدات موجود، ماهیتی بین‌بخشی دارند و مقابله با آن‌ها نیز نیازمند همکاری منظم و فوری همه بخش‌هاست.

استاندار زنجان همچنین از مردم استان، به‌ویژه روستاییان، کشاورزان، دهیاران، مدیران اجرایی و نیروهای امدادی و خدماتی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همدلی، نگاه پیشگیرانه و مدیریت منسجم، استان زنجان در مسیر سلامت، امنیت، پایداری و تولید بیش از پیش تقویت شود.