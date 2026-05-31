مرور وضعیت البرز درمبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ استاندار لوح تقدیر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر حبیب الله حقیقی نماینده رئیس جمهور در پایان سفر یک روزه به استان البرز در جلسه ای در استانداری به ریشه های قاچاق در کشور پرداخته و آن را ناشی از فرآیندهای پیچیده و غیرشفاف اقتصادی دانست.

وی مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری و مقابله پایدار با قاچاق کالا و ارز را اصلاح ساختارها، کاهش بروکراسی، توسعه سامانه‌های هوشمند و تسهیل فعالیت‌های قانونی دانست و تصریح کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی دارد پیشنهادهای بخش خصوصی را در حوزه اصلاح قوانین، به‌روزرسانی مقررات و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری بررسی کند؛ چراکه حمایت از تولید داخلی و اقتصاد شفاف، مؤثرترین راهکار برای مقابله پایدار با قاچاق کالا و ارز است.

حقیقی به فلسفه تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: هدف اصلی این ستاد حمایت از تولید، تجارت قانونی، اشتغال و سرمایه‌گذاری و در عین حال مقابله با آسیب‌های ناشی از قاچاق است؛ موضوعی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.

ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز

مجتبی عبدالهی استاندار البرز هم در این نشست با تاکید بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز گفت: بخشی از قوانین موجود دارای پراکندگی، هم‌پوشانی یا تعارض هستند و بازبینی و یکپارچه‌سازی این مقررات می‌تواند به تسهیل فرآیندهای اجرایی و کاهش ابهامات موجود کمک کند.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای اقتصادی در حوزه تسهیلات ارزی دریافت شده از صندوق توسعه ملی گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته تعهدات خود را به‌صورت ریالی ایفا کرده‌اند، اما به دلایل مختلف از جمله تأخیر یا عدم اقدام به‌موقع بانک‌های عامل در تبدیل منابع به ارز، امروز با بدهی‌ها و اختلافات سنگین ارزی مواجه شده‌اند که ادامه این وضعیت مشکلات جدی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

عبدالهی رفع موانع مرتبط با تعهدات ارزی و اعطای فرصت‌های جدید برای ایفای این تعهدات را یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: حل این موضوع می‌تواند انگیزه و توان بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار دهد.

در این نشست قبل از سخنان استاندار و نماینده رئیس جمهور نمایندگان بخش خصوصی و تولید کنندگان هم گلایه ها، مشکلات و همچنین راه کارهای تسهیل مقابله با قاچاق کالا و ارز را بازگو کردند.

در پایان این نشست هم از سوی نماینده رئیس جمهور به مجتبی عبدالهی استاندار البرز لوح تقدیر به دلیل موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهدا شد.