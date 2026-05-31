به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت قهرمانی ورزشکاران نوجوان کشور در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا (ویتنام ۲۰۲۶) و قهرمانی بانوان والیبالیست ایران در آسیای مرکزی و همچنین کسب مدال نقره هانیه شهری در بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا (هنگ کنگ ۲۰۲۶ ) و در میانه جنگ تحمیلی صهیونی امریکایی و حماسه تاریخی ایرانیان در میدان و خیابان پیام تبریکی صادر کرد.



متن این پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

ملت قهرمان پرور ایران، صحنه‌های افتخارآفرینی فرزندان برومند این مرز و بوم را هیچگاه از یاد نخواهد برد.



در شرایطی که طوفان توطئه‌های صهیونیستی–آمریکایی، آتش جنگی تمام‌عیار در منطقه را شعله‌ور و به میهن عزیزمان تحمیل ساخته است، نوجوانان رشید کشتی‌گیر فرنگی و آزاد کشورمان با مردانگی و عزمی مثال‌زدنی، در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در ویتنام (۲۰۲۶)، بار دیگر حماسهٔ قهرمانی را بر اوج آسمان سرافرازی ایران عزیز سرودند.



در حین این افتخارآفرینی غرورانگیز، بانوان والیبالیست کشور بر بام آسیای مرکزی ایستادند و بانوی قهرمان کشورمان، "هانیه شهری"، نیز در بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا در هنگ کنگ (۲۰۲۶)، بر سکوی افتخارِ نایب قهرمانی ایستاد و بار دیگر اثبات کردند که دختران ایران‌زمین، همپای رادمردان کشتی، در عرصه های بین المللی، بیرق عزت و اقتدار ایران را بر فراز قله های قهرمانی به اهتزاز درمی‌آورند.



این پیروزی های درخشان، موجی از شور، نشاط و خرسندی را در جامعه ایجاد کرده که پاسخی کوبنده به دشمنان تولید کننده یأس و ناامیدی در وطن است.



بر خود وظیفه می‌دانم، با افتخار و سربلندی، از تمامی این قهرمانان نوجوان و جوان، مربیان دلسوز و دست اندرکاران زحمتکش عرصه ورزش قهرمانی، صمیمانه ترین تبریکات خود را هدیه نمایم.



فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خرداد ماه ۱۴۰۵