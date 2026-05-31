۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

اهدای اعضای بدن دانشجوی ۲۱ ساله مهدیشهری به بیماران نیازمند

سمنان- معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان از تایید مرگ مغزی «مارینا مزینی»، دانشجوی ۲۱ ساله، در پی سانحه رانندگی خبر داد و گفت: خانواده وی با رضایت آگاهانه و خیرخواهانه، اعضای بدنش را بخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حسین زاده شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان از تایید مرگ مغزی دانشجو ۲۱ ساله حقوق خبر داد و بیان کرد: مارینا مزینی در پی سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود.

وی با تاکید به اینکه مرگ مغزی غیر قابل برگشت است، افزود: تنها کاری که خانواده می توانند برای این بیمار و آرامش او انجام دهند در چنین شرایطی اهدا عضو است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه مارینا مزینی متولد و ساکن مهدیشهر بود، ادامه داد: خانواده با درک این موضوع با تصمیم خیرخواهانه و به موقع رضایت خود را اعلام کردند.

حسین زاده اظهار داشت: خانواده جانبخش مارینا مزینی با اقدام به این کار ارزشمند نام فرزند خود را در تاریخ جاودانه کردند.

وی ضمن قدردانی از کادر درمان بیمارستان کوثر برای حفظ و نگهداری فرد مرگ مغزی و همچنین ابراز تسلیت و همدردی با خانواده مزینی، بیان داشت: این کار خیرخواهانه فرصت دوباره برای زندگی به بیماران نیازمند پیوند عضو بخشید

