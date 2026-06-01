۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۰

تکمیل فاز اجرایی دسترسی‌های مترو شیراز به حرم شاهچراغ(ع)

شیراز-معاون توسعه و مدیریت منابع حرم شاهچراغ (ع)، از پیشرفت روند اجرایی احداث دسترسی‌های مترو شیراز به حرم مطهر خبر داد و گفت: این پروژه در تسهیل حضور مردم در این حرم مطهر بسیار موثر است.

علیرضا صحراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت چشمگیر در پروژه احداث دسترسی‌های نوین به حرم مطهر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به توسعه حرم و افزایش چشمگیر حضور زائران، یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال‌های اخیر، رفع دغدغه دسترسی آسان و سریع به حرم بوده است که خوشبختانه، با تلاش‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های ذیربط، شاهد تحقق اهداف بزرگی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به احداث زیرگذر خیابان حضرتی و اتصال خطوط مترو، بیان کرد: پس از مطالعات دقیق، طرح اتصال خطوط یک و چهار مترو کلید خورد و در حال حاضر مراحل اجرایی آن با جدیت دنبال می‌شود. این پروژه که با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و سازمان قطار شهری شهرداری شیراز پیش می‌رود، شامل احداث تونل‌ها در مسیرهای کلیدی شهر و همچنین ساخت پارکینگ‌های طبقاتی در پایانه احمدی جنوبی است.

معاون توسعه و مدیریت منابع حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به جزئیات فنی این طرح اظهار کرد: عملیات حفاری تونل‌ها آغاز شده و دو ایستگاه مترو در ورودی باب الرضا (ع) و پایانه شهید دستغیب جانمایی شده‌اند.

صحرائیان گفت: این خط مترو با طولی بالغ بر شش کیلومتر، ارتباط مستقیمی را بین نقاط مختلف شهر و حرم مطهر برقرار خواهد کرد و دسترسی به اماکن تاریخی و بازارهای اطراف را نیز متحول می‌سازد.

وی تأکید کرد: این پروژه فراتر از یک دسترسی صرف به حرم است؛ بلکه حلقه وصلی به شبکه حمل و نقل ریلی شهری و همچنین قلب تپنده بافت تاریخی شیراز محسوب می‌شود. دسترسی آسان به بازارهای سنتی و اماکن فرهنگی و گردشگری اطراف حرم، از جمله اهداف کلیدی این طرح است.

معاون توسعه و مدیریت منابع حرم شاهچراغ (ع) در پایان ابراز امیدواری کرد: با تزریق اعتبارات کافی و تسریع در روند اجرایی، به زودی شاهد بهره‌برداری کامل از این پروژه عظیم و خدمت‌رسانی شایسته به زائران و ارادتمندان حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) خواهیم بود.

