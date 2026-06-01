علیرضا صحراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت چشمگیر در پروژه احداث دسترسی‌های نوین به حرم مطهر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به توسعه حرم و افزایش چشمگیر حضور زائران، یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال‌های اخیر، رفع دغدغه دسترسی آسان و سریع به حرم بوده است که خوشبختانه، با تلاش‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های ذیربط، شاهد تحقق اهداف بزرگی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به احداث زیرگذر خیابان حضرتی و اتصال خطوط مترو، بیان کرد: پس از مطالعات دقیق، طرح اتصال خطوط یک و چهار مترو کلید خورد و در حال حاضر مراحل اجرایی آن با جدیت دنبال می‌شود. این پروژه که با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و سازمان قطار شهری شهرداری شیراز پیش می‌رود، شامل احداث تونل‌ها در مسیرهای کلیدی شهر و همچنین ساخت پارکینگ‌های طبقاتی در پایانه احمدی جنوبی است.



معاون توسعه و مدیریت منابع حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به جزئیات فنی این طرح اظهار کرد: عملیات حفاری تونل‌ها آغاز شده و دو ایستگاه مترو در ورودی باب الرضا (ع) و پایانه شهید دستغیب جانمایی شده‌اند.

صحرائیان گفت: این خط مترو با طولی بالغ بر شش کیلومتر، ارتباط مستقیمی را بین نقاط مختلف شهر و حرم مطهر برقرار خواهد کرد و دسترسی به اماکن تاریخی و بازارهای اطراف را نیز متحول می‌سازد.



وی تأکید کرد: این پروژه فراتر از یک دسترسی صرف به حرم است؛ بلکه حلقه وصلی به شبکه حمل و نقل ریلی شهری و همچنین قلب تپنده بافت تاریخی شیراز محسوب می‌شود. دسترسی آسان به بازارهای سنتی و اماکن فرهنگی و گردشگری اطراف حرم، از جمله اهداف کلیدی این طرح است.

معاون توسعه و مدیریت منابع حرم شاهچراغ (ع) در پایان ابراز امیدواری کرد: با تزریق اعتبارات کافی و تسریع در روند اجرایی، به زودی شاهد بهره‌برداری کامل از این پروژه عظیم و خدمت‌رسانی شایسته به زائران و ارادتمندان حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) خواهیم بود.