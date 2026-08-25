احداث خط ۴ مترو شیراز با ۶ ایستگاه وارد مرحله حفاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فاز نخست خط ۴ مترو شیراز گفت: در این فاز، مسیری به طول ۱۲ کیلومتر شامل دو رشته تونل ۶ کیلومتری با استفاده از دستگاههای حفاری مکانیزه TBM اجرا میشود.
وی افزود: فاز نخست این پروژه شامل ۶ ایستگاه است که پنج ایستگاه آن بهطور همزمان فعال شده و ایستگاههای رازی، خاتون، آستانه، شاهزاده قاسم، دروازه کازرون و گمرک در این مسیر قرار دارند.
شهردار شیراز با بیان اینکه طول کلی خط ۴ مترو حدود ۱۷ کیلومتر است، گفت: این خط از تقاطع بلوار رازی و مدرس آغاز میشود و پس از عبور از مسیرهای مختلف، در نهایت به خط یک مترو متصل خواهد شد.
اسدی ادامه داد: خط ۴ در فاز نخست با خطوط ۱، ۲ و ۵ و در فاز دوم با خطوط ۱ و ۶ تلاقی خواهد داشت و نقش مهمی در افزایش پیوستگی شبکه ریلی شیراز ایفا میکند.
وی با اشاره به فعالیت بیش از هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم در پروژه خط ۴ مترو افزود: بیش از ۱۰۰ دستگاه عملیاتی نیز در اجرای این پروژه به کار گرفته شده است.
شهردار شیراز توسعه حملونقل عمومی را از اولویتهای مدیریت شهری دانست و گفت: توسعه خطوط مترو در کنار اجرای دیگر پروژههای شهری، با هدف کاهش ترافیک، تسهیل جابهجایی شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی دنبال میشود.
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