به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاده با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی خط ۳ مترو این کلانشهر گفت: این پروژه بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی توسعه شبکه ریلی شیراز، با بهرهگیری از توان حداکثری و فعالیت در سه نوبت کاری در حال اجراست.
وی با بیان اینکه خط ۳ مترو در محور شمالغرب شیراز از اهمیت راهبردی برخوردار است، ادامه داد: تلاش میشود این پروژه زیرساختی هرچه سریعتر به ظرفیت اسمی خود دست یابد و نقش مؤثری در ارتقای حملونقل عمومی شهر ایفا کند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به جایگاه شهر جدید صدرا در معادلات ترافیکی شیراز افزود: صدرا با جمعیتی بیش از ۲۵۰ هزار نفر، دومین شهر بزرگ استان فارس محسوب میشود و بهعنوان یک شهر خوابگاهی، بخش قابل توجهی از ترددهای روزانه آن به شبکه حملونقل عمومی شیراز وابسته است.
فرخ زاده ادامه داد: راهاندازی خط ۳ مترو میتواند با کاهش استفاده از خودروهای تکسرنشین، زمینه توسعه حملونقل عمومی ایمن و پاک را فراهم کرده و بخشی از مشکلات ترافیکی ورودی شهر را کاهش دهد.
خط ۳ مترو؛ مرکز تبادل سفر شمالغرب شیراز
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به ویژگیهای فنی این پروژه گفت: یکی از مهمترین مزیتهای خط ۳، اتصال قطارهای درونشهری و برونشهری در این مسیر است که محور و ترمینال شمالغرب بهعنوان یک مرکز تبادل سفر تعریف شده و پروژهای چندمنظوره و کمنظیر در کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه این طرح میتواند کارایی شبکه حملونقل عمومی شیراز را به شکل چشمگیری افزایش دهد، افزود: اتصال خطوط ریلی مختلف در این محور، نقش مهمی در ساماندهی سفرهای شهری و برونشهری خواهد داشت.
فرخ زاده درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی خط ۳ گفت: تاکنون ۷۰۰ متر حفاری توسط دستگاه حفار مکانیزه (TBM) از ایستگاه بهشتی به سمت ایستگاه آرین تکمیل شده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پیشبینی میکنیم تا نیمه مهرماه دستگاه حفار به ایستگاه آرین برسد و پس از آن عملیات حفاری به سمت ایستگاه صنایع ادامه پیدا کند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین از تهیه بستههای سرمایهگذاری برای تأمین بخشی از منابع مالی پروژه خبر داد و افزود: این بستهها با هدف توسعه خدمات چندمنظوره درمانی، اداری، تجاری و خدماتی در محور شمالغرب شیراز تدوین شده است.
فرخزاده در پایان با اشاره به اقدامات زیرساختی مسیر خط ۳ مترو تصریح کرد: مسیر ایستگاه جهاد تا گلستان بهطور کامل آزادسازی شده و قرارداد اجرای بستر زیرسازی و روسازی مسیر نیز در مرحله انعقاد قرار دارد تا همزمان با حفاری مکانیزه در بخش جنوبی، عملیات ریلگذاری انجام شود و پروژه در زمانبندی پیشبینیشده به بهرهبرداری برسد.
نظر شما