به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه شاهیزاده با اشاره به افزایش فعالیت عقربها در فصل گرما اظهار کرد: با گرم شدن هوا در تابستان، میزان تحرک و فعالیت عقربها بیشتر میشود؛ بنابراین رعایت نکات پیشگیرانه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
وی افزود: بهسازی محیط از مهمترین اقدامات برای پیشگیری و کاهش خطر عقربگزیدگی است. جمعآوری نخالههای ساختمانی، سنگ، آجر و زباله از اطراف منازل و خودداری از نگهداری طولانیمدت آنها در محیط زندگی، جلوگیری از بازی کودکان در فضای باز هنگام غروب آفتاب و همچنین بستن درزها و شکافهای درها و اطراف کولرها از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه به شمار میروند.
مدیر گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش در صورت عقربگزیدگی بیان کرد: بیحرکت نگه داشتن عضو آسیبدیده، استفاده از کمپرس آب سرد به مدت یک تا دو ساعت برای کاهش سرعت جذب سم و مراجعه فوری به مراکز بهداشتی و درمانی یا بیمارستانها از مهمترین اقدامات اولیه پس از عقربگزیدگی است.
شاهیزاده کودکان و سالمندان را از گروههای پرخطر عنوان کرد و گفت: درمان بهموقع در این گروهها از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند از بروز عوارض جدی جلوگیری کند.
وی در پایان با اشاره به آمار عقربگزیدگی در استان هرمزگان گفت: سال گذشته ۵ هزار و ۶۸۵ مورد عقربگزیدگی در این استان ثبت شده است که نشاندهنده ضرورت افزایش آگاهی عمومی و رعایت نکات پیشگیرانه برای کاهش این حوادث است.
