نمایشگاه کتاب در مجتمع فرهنگی هنری بهار گرمسار گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه کتاب در مجتمع فرهنگی هنری بهار گرمسار هدف برپایی این نمایشگاه را ترویج فرهنگ مطالعه عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه به مدت یک ماه میزبان علاقه مندان حوزه کتاب است.

وی از ارائه تخفیف های ویژه برای علاقه مندان خبر داد و اضافه کرد: تخفیف ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و در بخش ویژه با ۵۰ درصد پیش بینی شده است.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه این نمایشگاه فرصتی فراهم ساخته که خانواده ها بتوانند با تخفیف کتاب را در سبد کالای خود قرار دهند، ادامه داد: این نوعی حمایت از جریان کتابخوانی در گرمسار است.

همتی توضیح داد: این نمایشگاه کتاب هایی در حوزه کودک و نوجوان، رمان، مذهبی و دفاع مقدس و کمک آموزشی را در معرض دید علاقه مندان قرار داده تا مردم بتوانند متناسب با نیاز خود از این ظرفیت فرهنگی استفاده کنند.

وی این نمایشگاه را به فرصتی برای تقویت فضای فرهنگی گرمسار دانست و افزود: نمایشگاه به همت اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان دایر شد تا در ارتقا سواد فرهنگی و توجه به مطالعه موثر واقع شود.