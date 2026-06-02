بازوند: راهپیمایی غدیر چراغ راه ملت ایران در مسیر عزت و پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در یادداشت اختصاصی برای خبرگزاری مهر، با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی میلیونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر، این رویداد را نمادی از وحدت، همدلی و تجلی عشق مردم به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) دانست.

وی در این یادداشت نوشت: پیاده‌روی بزرگ غدیر نمادی از وحدت و همدلی ملت ایران است؛ اجتماع باشکوهی که در آن عشق به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) با شور مردمی، نشاط اجتماعی و پیوندهای عمیق فرهنگی و اعتقادی درهم می‌آمیزد.

متن پیام مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

غدیر، بلندترین روایت پیوند ایمان، ولایت و وحدت در امت اسلامی است. روزی که خورشید رسالت در افق ولایت امتداد یافت و پیام جاودانه همبستگی، مسئولیت‌پذیری و حق‌مداری برای همیشه در تاریخ بشر به یادگار ماند.

عید سعید غدیر خم، فرصتی گران‌سنگ برای بازخوانی ارزش‌هایی است که جامعه اسلامی بر پایه آن استوار مانده است؛ ارزش‌هایی چون اخوت، همدلی، وفاداری، عدالت و خدمت به مردم. ارزش‌هایی که امروز بیش از هر زمان دیگری می‌توانند چراغ راه ملت بزرگ ایران در مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی باشند.

ملت ایران همواره نشان داده است که در مناسبت‌های بزرگ دینی و ملی، با حضوری آگاهانه و پرشور، جلوه‌ای کم‌نظیر از انسجام اجتماعی و ارادت قلبی خود به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) را به نمایش می‌گذارد. پیاده‌روی بزرگ غدیر نیز نمادی از همین وحدت و همدلی است؛ اجتماعی باشکوه که در آن، عشق به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) با شور مردمی، نشاط اجتماعی و پیوندهای عمیق فرهنگی و اعتقادی درهم می‌آمیزد.

اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم به ملت شریف ایران، اعلام می‌کنم که خانواده بزرگ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز همگام و همدل با آحاد مردم عزیز، در این رویداد عظیم فرهنگی و معنوی حضور خواهد داشت تا بار دیگر ارادت خود را به ساحت نورانی مولای متقیان حضرت علی (ع) ابراز کند.

بی‌تردید شکوه حضور مردم در این اجتماع بزرگ، جلوه‌ای از سرمایه اجتماعی، وحدت ملی و پیوند ناگسستنی ملت ایران با فرهنگ اهل‌بیت (ع) خواهد بود؛ فرهنگی که همواره سرچشمه عزت، استقامت و پیشرفت این سرزمین بوده است.

امید آنکه در سایه برکات این عید بزرگ، بیش از پیش شاهد گسترش همدلی، وفاق و خدمت صادقانه به مردم عزیز ایران باشیم.