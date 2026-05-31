سقوط از ارتفاع در روستای شکل آباد ارومیه یک فوتی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: عصر روز یکشنبه گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر در ارتفاعات روستای شکل آباد شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: پس از ۵ ساعت پیمایش در مسیر صعب‌العبور کوهستان، نجاتگران به فرد فوت شده ای دست یافته و با کمک نیروهای مردمی وی را به منطقه امن انتقال داده و تحویل مراجع ذیصلاح دادند.