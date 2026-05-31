حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برپایی زنجیره‌ای از اجتماعات حماسی در مرکز استان اظهار کرد: بر اساس جدول زمان‌بندی، موج نود و یکم این برنامه‌های مردمی روز شنبه ۹ خرداد ماه کلید می‌خورد و حرکت خروشان اهالی شریف منطقه از مقابل درِ ورودی حوزه علمیه امام خمینی (ره) به سمت بریدگی مرادحاصل انجام خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه به برنامه‌های روز دوم اشاره کرد و گفت: در ادامه این حرکت‌های پویا، روز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه شاهد شکل‌گیری موج نود و دوم این اجتماعات خواهیم بود که بر این اساس، روزه‌داران و مردم متدین کرمانشاه مسیر چهارراه نوبهار به سمت میدان مرکزی را به عنوان محور اصلی راه‌پیمایی پیمایش می‌کنند.

وی با تبریک هم‌زمانی این برنامه‌ها با ایام سرور مذهبی یادآور شد: موج نود و سوم این همایش مردمی دوشنبه ۱۱ خرداد ماه و هم‌زمان با شب میلاد فرخنده امام هادی (ع) پیش‌بینی شده است که مسیر حرکت در این شب نورانی از چهارراه سنگر آغاز شده و تا چهارراه ارشاد ادامه می‌یابد؛ همچنین موج نود و چهارم نیز سه‌شنبه ۱۲ خرداد و دقیقاً در روز ولایت این امام همام، در منطقه فرهنگیان فاز دو از مبدأ میدان کوثر به سوی ایستگاه سوم برپا می‌شود.

عبدی در خصوص مسیرهای میانی هفته نیز تصریح کرد: روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه، موج نود و پنجم این سلسله محافل معرفتی، با تجمع اهالی منطقه در میدان جمهوری اسلامی آغاز شده و راهپیمایان به سمت چهارراه هلال‌احمر حرکت خود را ادامه می‌دهند تا بار دیگر همبستگی و پایداری خود را به نمایش بگذارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با اهمیت خواندن مناسبت‌های پایانی هفته خاطرنشان کرد: پنجشنبه ۱۴ خرداد ماه که با سالروز ارتحال ملکوتی بنیان‌گذار کبیر انقلاب و عید سعید غدیر خم تقارن یافته است، موج نود و ششم این رویداد بزرگ از چهارراه مدرس به سمت میدان آیت‌الله کاشانی شکل می‌گیرد.

وی در پایان این گفتگو به تشریح برنامه روز آخر پرداخت و افزود: سرانجام در روز جمعه ۱۵ خرداد ماه، موج نود و هفتم این حرکت‌های آیینی در محله الهیه برنامه‌ریزی شده است که طی آن، مردم مومن از میدان رسالت به سمت میدان شاهد حرکت خواهند کرد و پایان‌بخش این برنامه، اقامه باشکوه نماز استغاثه به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) خواهد بود.