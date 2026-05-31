به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزبالله لبنان اعلام کرد که در واکنش به نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، ۲۱ عملیات علیه اشغالگران صهیونیست طی بیست و چهار ساعت گذشته انجام داه است.
بر اساس این گزارش، حزبالله در این عملیاتها با استفاده از پهپادهای انتحاری و تهاجمی و نیز حملات موشکی، مواضع و مراکز و پایگاه های نظامیان صهیونیست را در مناطق مرزی و شمال فلسطین اشغالی در هم کوبیده است.
بر اساس گزارشها، حملات روز گذشته مقاومت به مواضع صهیونیستها شدیدتر بود و رسانههای صهیونیستی به زخمی شدن ۶ نظامی این رژیم در پی حمله پهپادی به یک پایگاه در شهرک مهاجرنشین بیت هلل اعتراف کردند.
از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهرک دیرالزهرانی در جنوب این کشور دستکم ۸ لبنانی به شهادت رسیده و ۱۹ نفر نیز زخمی شدند.
