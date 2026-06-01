نظارت ویژه بر توزیع داروهای پُرخطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهیاصل، با اشاره به وصول گزارشاتی از فروش غیرطبیعی و انحراف از الگوی مصرف در برخی اقلام دارویی، گفت: نظارت ویژه بر توزیع، عرضه و مصرف فرآوردههای حاوی اقلامی همچون بنزودیازپینها، ترامادول، متادون، کدئین، مورفین، آمفتامینها، دیفنوکسیلات، لوپرامید، دکسترومتورفان، دیفنهیدرامین، استامینوفن کدئیندار، لیدوکائین، بنزوکائین، نیتروگلیسیرین، مترونیدازول، آملودیپین، متوپرولول، دگزامتازون، هپارین، انوکساپارین، دیکلوفناک، آنتیهیستامینها، فرآوردههای ترکیبی حاوی کافئین و هورمونهای جلوگیری از بارداری در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: توزیع این اقلام صرفاً باید در چارچوب ضوابط ابلاغی و بر اساس نیاز واقعی انجام پذیرد و رصد و پایش مستمر موجودی و مصرف این داروها در سامانه تیتک صورت گیرد.
عبداللهی اصل ادامه داد: از هرگونه توزیع خارج از الگوی تعیین شده یا فروش غیرمتعارف جلوگیری به عمل آید و حُسن اجرای این دستورالعمل و نظارت لازم، بر عهده مسئولین فنی مرکزی و شعب پخش خواهد بود.
