به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا علی‌بابایی سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از انتشار فراخوان حمایت از طرح‌های ملی و فراگیر حوزه جوانان در سال ۱۴۰۵ در این استان خبر داد و گفت: معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به منظور اجرای وظایف سازمانی در ارتقای وضعیت جوانان بر اساس برنامه‌های ملی مصوب حوزه جوانان در نظر دارد از طرح‌های اجرایی متخصصین در حوزه‌های مختلف مرتبط با جوانان، حمایت کند.

وی از فعالان اجتماعی، پژوهشگران و اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد، دعوت به مشارکت کرد و در تشریح محورهای این فراخوان افزود: کارآفرینی و اشتغال، آسیب‌های اجتماعی، ازدواج و خانواده، مشارکت‌های اجتماعی و اوقات فراغت از محورهای مورد حمایت اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش هستند که می‌بایست طرح‌ها بر همین مبنا ارسال شوند.

زهرا علی‌بابایی با اشاره به زمان ارسال آثار، خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار و طرح‌ها از ابتدای اردیبهشت آغاز و تا پایان تیرماه سال جاری ادامه دارد.

سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت‌کنندگان و بهره‌مندان این طرح می‌بایست جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال باشند و طرح‌نامه از پورتال وزارت ورزش و جوانان به نشانی msy.gov.ir قابل دریافت است.

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح، به آدرس https://javanplus.ir/pp4 بصورت مجازی و یا بصورت حضوری به معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری به آدرس شهرکرد، فردوسی شمالی، نرسیده به بانک ملی، خانه جوان استان، مراجعه نمایند.

