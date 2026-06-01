به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ارکستر موسیقی ملی ایران در ادامه اجراهای خود در سال جاری، با رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی علیرضا فریدونپور، کنسرت «از دیار نغمهخوانی» را شامگاه ۲۰ خرداد در تالار وحدت روی صحنه میبرد.
این برنامه به بازخوانی و اجرای آثار ماندگار زندهیاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایران اختصاص دارد و منتخبی از خاطرهانگیزترین قطعات این هنرمند نامدار در فضایی سرشار از نوستالژی و شکوه موسیقی ایرانی اجرا میشود.
بابک شهرکی، نوازنده و آهنگساز شناختهشده موسیقی ایران نیز در این کنسرت به عنوان تکنواز (سولیست) ویولن، ارکستر موسیقی ملی ایران را همراهی میکند تا جلوهای دیگر از ظرافت و غنای آثار استاد تجویدی در این اجرا به نمایش گذاشته شود.
در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:
«از دیار نغمهخوانی» تلاشی است برای ادای احترام به یکی از تأثیرگذارترین چهرههای موسیقی کلاسیک ایرانی؛ هنرمندی که ملودیهایش سالها است در حافظه شنیداری مردم ایران جاری است و با صدای خوانندگان بزرگ موسیقی ایرانی پیوند خورده است.»
کنسرت «از دیار نغمهخوانی» ارکستر موسیقی ملی ایران، ساعت ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در تالار وحدت برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند بلیت این اجرا را از سامانه هنرتیکت تهیه کنند.
