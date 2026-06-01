  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸

شنیدن جاودانه‌های علی تجویدی در تازه‌ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی

شنیدن جاودانه‌های علی تجویدی در تازه‌ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی

تازه‌ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «از دیار نغمه‌خوانی» مشتمل بر اجرای آثار جاودانه زنده‌یاد علی تجویدی آهنگساز و نوازنده فقید موسیقی کلاسیک ایرانی در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ارکستر موسیقی ملی ایران در ادامه اجراهای خود در سال جاری، با رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی علیرضا فریدون‌پور، کنسرت «از دیار نغمه‌خوانی» را شامگاه ۲۰ خرداد در تالار وحدت روی صحنه می‌برد.

این برنامه به بازخوانی و اجرای آثار ماندگار زنده‌یاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایران اختصاص دارد و منتخبی از خاطره‌انگیزترین قطعات این هنرمند نامدار در فضایی سرشار از نوستالژی و شکوه موسیقی ایرانی اجرا می‌شود.

بابک شهرکی، نوازنده و آهنگساز شناخته‌شده موسیقی ایران نیز در این کنسرت به عنوان تکنواز (سولیست) ویولن، ارکستر موسیقی ملی ایران را همراهی می‌کند تا جلوه‌ای دیگر از ظرافت و غنای آثار استاد تجویدی در این اجرا به نمایش گذاشته شود.

در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:

«از دیار نغمه‌خوانی» تلاشی است برای ادای احترام به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی کلاسیک ایرانی؛ هنرمندی که ملودی‌هایش سال‌ها است در حافظه شنیداری مردم ایران جاری است و با صدای خوانندگان بزرگ موسیقی ایرانی پیوند خورده است.»

کنسرت «از دیار نغمه‌خوانی» ارکستر موسیقی ملی ایران، ساعت ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از سامانه هنرتیکت تهیه کنند.

کد مطلب 6846525
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها