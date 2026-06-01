تشکیل ۸۶ پرونده تخلف صنفی در جریان نظارت بر بازار قزوین 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: از تشکیل ۸۶ پرونده تخلف صنفی در جریان اجرای طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی استان طی هفته گذشته خبر داد.

وی افزود: در این مدت، ۹۷۹ مورد بازرسی توسط بازرسان امنیت غذایی استان انجام شد که در نتیجه آن ۸۶ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی با بیان اینکه از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، ۴۷ مورد مربوط به حوزه نان و ۳۹ مورد نیز مربوط به سایر واحدهای صنفی بوده است، اظهار کرد: این نظارت‌ها به‌صورت گشت‌های مشترک با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی اجرا شده است.

اسفندیاری ادامه داد: در جریان این بازدیدها، واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها و سردخانه‌ها به‌صورت روزانه مورد بازرسی قرار گرفتند و تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت بهداشت، عدم رعایت ساعات کار، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شناسایی شد.