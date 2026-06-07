همدان در جمع ۱۰ استان برتر صنایع تبدیلی کشاورزی کشور قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به زیرساخت‌های قدرتمند استان همدان در حوزه کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۴۵۰ واحد فعال در زمینه صنایع تبدیلی در همدان فعالیت دارند که ظرفیت فرآوری آن‌ها به چهار میلیون تن می‌رسد.

وی افزود: وجود دو شهرک تخصصی صنایع تبدیلی، ظرفیت‌های زیرساختی استان همدان را در بخش صنایع تبدیلی متمایز کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های هدفمند برای توسعه صنایع تکمیلی افزود: استان همدان در سال‌های اخیر موفق شده است علاوه بر تولید مواد خام کشاورزی، در حوزه‌های فرآوری، بسته‌بندی و ایجاد ارزش افزوده نیز جایگاه قابل‌توجهی در سطح کشور به دست آورد.

وی درباره وضعیت طرح‌های در دست اجرا در بخش کشاورزی ادامه داد: علاوه بر واحدهای فعال، هم‌اکنون ۲۸۰ واحد تولیدی نیمه‌کاره در استان وجود دارد.

بهراملو افزود: در بخش انبارداری و نگهداری، ۱۰۷ سردخانه در استان فعال است و ۶۳ سردخانه دیگر نیز در دست احداث قرار دارد که تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها، مسیر توسعه پایدار کشاورزی و ارتقای جایگاه استان در اقتصاد ملی را هموارتر می‌کند.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان صنایع تبدیلی را مهم‌ترین حلقه اتصال تولید به بازار دانست و تصریح کرد: توسعه این بخش علاوه بر جلوگیری از هدررفت و ضایعات محصولات کشاورزی، نقش مؤثری در افزایش اشتغال، درآمدزایی و بهره‌وری بخش کشاورزی دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مزیت‌های نسبی استان همدان در تولیدات زراعی، باغی و دامی، همدان از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی فرآوری محصولات کشاورزی در سطح کشور برخوردار است.