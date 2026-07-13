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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

دمای هوا در بوشهر به ۵۰ درجه می‌رسد؛ افزایش شرجی از چهارشنبه

دمای هوا در بوشهر به ۵۰ درجه می‌رسد؛ افزایش شرجی از چهارشنبه

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: دمای بالای هوا تا چهارشنبه در استان تداوم دارد و همزمان از اواخر چهارشنبه بر میزان شرجی و رطوبت هوا افزوده می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، دمای هوا از امروز (دوشنبه) تا روز چهارشنبه مقادیر بالایی خواهد داشت و در برخی نقاط استان به ۵۰ درجه سلسیوس نیز خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: از اواخر روز چهارشنبه جهت جریانات غالبا جنوبی خواهد بود و بر شرجی و رطوبت هوا افزوده می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط گاهی افزایش ابر، در برخی مناطق مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی از فردا گاهی شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، فردا در برخی نقاط جنوبی گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، طی ساعاتی در فراساحل۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6886602

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