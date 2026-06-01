استاندار گیلان: «مهمونی کیلومتری غدیر» نماد وحدت ملی است

هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ممتاز واقعه غدیر در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: غدیر امتداد مسیر رسالت و نقطه تبلور کامل دین است و به همین دلیل باید برنامه های این ایام با نگاهی عمیق، اثرگذار و ماندگار طراحی شود.

وی افزود: فضای عمومی استان باید در ایام دهه ولایت رنگ وبوی غدیری به خود بگیرد. مردم باید حضور و جلوه این عید بزرگ را در سطح شهر، محلات، مساجد، مراکز فرهنگی و حتی فضاهای عمومی احساس کنند. وقتی از عید غدیر سخن می گوییم، در حقیقت درباره فرهنگی صحبت میکنیم که میتواند جامعه را به سمت اخلاق، عدالت، همدلی و مسئولیت پذیری سوق دهد.

حق شناس، اولویت ستاد بزرگداشت غدیر را تسهیل گری برای حضور مردم دانست و گفت: هر جا مردم میداندار بوده اند، برنامه ها با کیفیت بالاتر، اثرگذاری بیشتر و ماندگاری عمیق تری همراه شده است.

وی اضافه کرد: بنابراین دستگاه های اجرایی باید به جای تصدیگری صرف، بستر حضور هیئت های مذهبی، گروه های جهادی، تشکل های فرهنگی، فعالان اجتماعی و حتی بخش خصوصی را فراهم کنند.

این مسئول با تأکید بر نقش جوانان خاطرنشان کرد: نسل نوجوان و جوان امروز نیازمند روایت تازه، جذاب و امیدآفرین از مفاهیم دینی است. اگر نتوانیم پیام غدیر را با زبان روز و متناسب با نیازهای فکری نسل جدید منتقل کنیم، بخشی از ظرفیت عظیم فرهنگی این مناسبت مغفول خواهد ماند.

استاندار گیلان همچنین بر لزوم هماهنگی کامل میان دستگاه های اجرایی تأکید کرد و افزود: شهرداری ها، دهیاری ها، دستگاه های فرهنگی، خدماتی و اجرایی باید با انسجام و هم افزایی وارد میدان شوند.

وی به بخشی از برنامه های پیش بینی شده برای دهه ولایت اشاره و تصریح کرد: برپایی کاروان های شادی، اجرای برنامه های میدانی در محلات، اطعام گسترده غدیر، نورافشانی در نقاط پرتردد، جشن های خانوادگی، فعالیت مواکب فرهنگی و برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان از جمله اقدامات برنامه ریزیشده است.

حق شناس با تأکید بر عدالت فرهنگی گفت: باید تلاش شود جشن های غدیر تنها در مراکز شهری متمرکز نباشد و مناطق کمتربرخوردار، روستاها و حاشیه شهرها نیز به طور ویژه در برنامه ها دیده شوند.

وی به فضاسازی شهری اشاره و خاطرنشان کرد: زیباسازی محیط شهری شامل آذین بندی میادین، معابر، پل ها و ساختمان های اداری با نمادهای عید ولایت باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین رسانه ها نقش مهمی در انتقال شور و پیام غدیر دارند.

استاندار گیلان از برگزاری «مهمونی کیلومتری ۱۰ ساعته غدیر» همراه با گرامیداشت یاد امام راحل و بیعت با رهبر معظم انقلاب روز پنجشنبه در پیاده راه فرهنگی رشت خبر داد و گفت: «مهمونی کیلومتری غدیر» نماد وحدت ملی است که می طلبد همه در این روز بزرگ حضوری گسترده داشته باشند.