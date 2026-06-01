بقائی: اختصاص مبلغی برای بازسازی خسارات در مذاکرات مطرح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران ضمن تبریک میلاد امام هادی (ع) اظهار کرد: ما در این روزهای اخیر شاهد تحولات زیادی در عرصه میدانی ودیپلماسی هستیم. کماکان رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید علیه بشریت است و مرتکب جنایات در لبنان و غزه هستیم. حاکمیت ملی لبنان علیرغم اتش بس مورد نقض قرار گرفته است. تعداد زیادی از شهروندان لبنانی آواره و کشته شدند. این درحالیست که شورای امنیت بدون هیچ تحرک و اقدامی صرفا تماشاچی این وضعیت است. پیامد این موضوع متوجه جامعه جهانی ما خواهد بود.

وی ادامه داد: جامعه جهانی موظف است بر اساس وظایف خود عمل کند.

آتش‌بس در لبنان بخش لاینفک هرگونه تفاهم برای پایان جنگ است

سخنگوی‌ وزارت خارجه گفت: در رابطه با تحولات منطقه هم شاهدیم که نیروهای مسلح ایران در واکنش به اقدام تجاوزکارانه آمریکا، اهدافی را در مبدا اقدام تجاوزکارانه مورد هدف قرار دادند.



وی گفت: منطقه ما با جنگ افروزی مستمر رژیم مواجه است. طی ۸۰روزگذشته رژیم با حمایت امریکا جنگی را علیه کشورهای منطقه راه انداخته است. تاکید داریم آتش بس در لبنان بخش لاینفک هرگونه توافق است. این فقط رژیم نیست که مرتکب نقض آتش بس می‌شود بلکه آمریکا هم مرتکب این نقض است. تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی تجاری ایران نقض اتش بس و اقدام تجاوزکارانه است. دستگاه دیپلماسی و سایر اجزای حاکمیت تحولات را به دقت بررسی می‌کنیم و هراقدامی را لازم بدانیم برای دفاع از امنیت ملی و منطقه فروگذار نخواهیم کرد.

بقائی در مورد سرنوشت شهروندان ایرانی در کویت، افزود: چهارشهروند ایرانی که قبلا در موردش بیانیه دادیم توسط کویت به صورت ناموجه دستگیر شدند، دولت کویت موظف است طبق حقوق بین الملل امکان دسترسی کنسولی را برای ایران فراهم‌کند. انتظار روشن ما از مراجع ذیربط کویت این است که هرچه سریعتر وضعیت را روشن کنند و اجازه ندهند بیش از این، این موضوع اضافه شود به موضوعات دیگر وموجب کدورت شدید بین دو کشور شود. این اقدام هم کاملا غیرقانونی و خلاف اصل حسن همجواری وهم پیامدهای بسیار ناگواری برای اینده منطقه خواهد داشت. بارها از کشورهای منطقه خواستیم به تعهدات بین المللی خود عمل کنند. نقض تعهد از سوی دولتهای منطقه انها را در کنار طرف های متجاوز خواهد نشاند.

سخنگوی‌ وزارت خارجه در مورد ادعای ترامپ در مورد خروج اورانیوم ایران، گفت: هروقت لازم‌باشد در رابطه با موضوعات هسته ای کاری را انجام دهیم‌خودمان به خوبی می‌دانیم چه کاری انجام دهیم. در این مرحله تمرکز بر خاتمه جنگ است.

بقائی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه خبری در مورد صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران جهت اقدامات بازسازی بعد از جنگ منتشر شده، آیا تایید می‌کنید؟ اگر بله، یک توضیحی بفرمایید، اظهار کرد: یکی از بخش‌های تفاهم تمهید شرایط لازم برای بازسازی خسارت است. در این خصوص گزینه‌هایی مطرح شد و یکی از موضوعات مطرح شده همین است که مبلغی برای بازسازی در نظر گرفته شود. فقط در همین حد می‌توانم بگویم.

دیپلماسی جایگزین قدرت نیست

وی در مورد اظهارات ضد و نقیض و زیادی خواهی‌های آمریکا برای تفاهم اولیه و آخرین وضعیت مذاکرات، افزود: دلایل ناروشن نیست، ما از ابتدا می‌دانستیم که داریم در شرایط عدم اعتماد مذاکره می‌کنیم و این مفروض است. مذاکره در دل سوءظن شدید شروع شد و تبادل پیام‌ها هم در این فضا انجام می‌شود. از این منظر باید یادمان باشد دیپلماسی جایگزین قدرت نیست. نکته دوم اینکه مذاکره خودش نشانه و محصول اعتماد بین طرف‌های مذاکره کننده نیست. در چنین وضعیتی که طرف مقابل مطالبات جدید و متناقض مطرح می‌کند و پیام‌های رسانه‌ای متفاوتی می‌دهد، باعث طولانی شدن روند مذاکرات می‌شود. به این اضافه کنید عامل مخربی که مانع شکل گیری روندی برای کاهش تنش است و آن رژیم صهیونیستی است. یکی از دلایل تشدید تنش در منطقه همین تخریب روند دیپلماتیک است که مبادا بهبود اوضاع شود. ما نمی‌توانیم آمریکا و رژیم را مجزا از هم در نظر بگیریم. هر چه در منطقه ما اتفاق افتاده حتما پای ثابتش آمریکا است.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات ترامپ و درخواست برای تغییر متن تفاهم اولیه عنوان کرد: ما هر وقت لازم باشد درباره موضوعات هسته‌ای کاری انجام دهیم حتما خودمان بهتر انجام می‌دهیم. تمرکز ما فعلا بر خاتمه جنگ است. اساسا یکی از معضلات با هیات حاکمه فعلی آمریکا موضع‌گیری‌های ضد و نقیض و تغییرات در مواضع است. اگر طرفی مطالباتش را تغییر می‌دهد طبیعتا طرف دیگر هم تغییر خواهد داد.

مواضع آمریکایی ها را جدی نگیرید!

وی در مورد تناقض گوییمقامات امریکایی گفت: من از رسانه ها خواهش میکنم در میزان جدی گرفتن موضع های مقامات امریکایی بیشتر تامل کنند. شاهدید مکررا مواضع خود را تغییر میدهند، لذا این‌موضع ها را نباید اعتنایی کنید. شاید شما بگویید این تناقض گویی ها بخشی از الگوی مذاکراتی آنهاست که در مورد ایران جواب نمیدهد و قرار نیست ما حواسمان پرت شود. اگر هم ناشی از آشفتگی‌حکمرانی امریکاست که باید آنرا زودتر حل کنند؛ نوعی بی تصمیم‌گیری در سامانه تصمیم گیری آمریکا مشهود است.

بقائی در پاسخ به ادعاها علیه ایران توسط اتحادیه اروپا گفت: این‌ها مصداق بارز ریاکاری است. شما نمی‌توانید حمله آشکار به ایران را نادیده بگیرید و سعی در توجیه بگیرید و بعد زمانی که ایران در دفاع از خودش اقدام دفاعی انجام می‌دهد، ایران را سرزنش کنید. این رویکرد خلاف شعار اتحادیه اروپا برای احترام به حاکمیت کشورهاست. اروپا قصد ندارد خودش را در جایگاه بازیگر مسئول و مقتدر و قائل به حقوق بین‌الملل جا دهد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد همدستی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران و مشارکت برخی کشورها، افزود: ما درباره عملکرد کشورهای منطقه ارزیابی خودمان را داریم. ما حتما نسبت به گزارش‌های غربی با شک نگاه می‌کنیم. می‌دانیم آنان خیر کشورهای منطقه را نمی‌خواهند. ما ارزیابی خودمان را داریم و قبلا هم بیان کردیم. در این که برخی کشورها متاسفانه تعهدات همسایگی و حقوقی را رعایت نکردند ما تردیدی نداریم. ما مطالبه دائمی داریم که رویکرد خودشان را تصحیح کنند و اجازه ندهند حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب ناامنی دائمی برای ملت‌های منطقه شود.

وی درمورد انفعال دولت لبنان نسبت به رژیم صهیونیستی، افزود: دفاع از حاکمیت یک کشور یکی از کار ویژه‌های اصلی هر دولتی است. هر دولتی موظف به صیانت از مرزهای خود است و هر اقدامی باید انجام دهد. وضعیت لبنان را ما همه می‌دانیم. مقاومت لبنان بزرگترین مانع در برابر توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در طی چند دهه بوده است. بیش از هر زمانی اهمیت و نقش مقاومت لبنان در دفاع از این کشور روشن شده است. در نهایت وظیفه هر حاکمیتی است که برای دفاع از خود اقدام کند. ما خودمان را متعهد می‌دانیم که از هر اقدامی برای کمک به لبنان دریغ نکنیم.

بقائی درمورد هیات صلح ترامپ برای غزه، تصریح کرد: این هیات از ابتدا که با فشار و ارعاب بر کشورها تحمیل شد مشخص بود که یک کارویژه مقطعی و نمایشی دارد. خیلی‌ها ابراز نگرانی کردند که می‌تواند به حاشیه رفتن شورای امنیت باشد. ما از همان زمان اعلام کردیم که هر سازوکاری که بخواهد پوششی برای نسل کشی در فلسطین باشد، محکوم به شکست است. تنها بعد از چند ماه از این ساختار می‌بینیم همان فلسفه ادعایی محقق نشده است.



وی در مورد نقض اتش بس در جنوب کشور وبیانیه سنتکام گفت: این نقض‌های اتش بس نشانگر سورفتار و سو نیت امریکاست وصرفا بدگمانی موجود که به حق هم باید همیشه در نظر ما باشد، را تشدید میکند. این اقدام تجاوزکارانه ما را مجاز به اقدامات دفاعی میکند. امروز هم صراحتا اعلام کردیم مبدا تجاوز را مورد حمله قرار دادیم.

سفر قالیباف و عراقچی به قطر مثبت بود

بقائی در مورد موارد مورد گفتگو در سفر قالیباف و عراقچی به دوحه گفت: میانجی‌ مذاکرات ما پاکستان است و آنها نقش اصلی را انجام می‌دهند. برخی دیگر کشورها هم‌ در این روند کمک کردند و ما همیشه از مساعی جمیله کشورها تشکر کردیم. سفر قالیباف و عراقچی به قطر مثبت بود و موارد مربوط به خاتمه جنگ در ان سفر بحث شده است. ما در مورد همه موضوعات صحبت میکنیم. شما مواضع طرف مقابل را می‌بنید لذا برای بررسی هرموضوعی ما باید روند مشورتی را طی کنیم. دیدگاههای خود را از طریق میانجی پاکستان به طرف مقابل مطرح کرده ایم.

دنبال امتیاز نیستیم، بلکه به دنبال حق خود هستیم

وی درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران و نحوه آزادسازی آن، ادامه داد: آنچه را که ایران در توافق برجام تحویل گرفت پول‌های بلوکه شده متعلق به مردم ایران بود و هیچ طرفی به ما پولی نداد. اکنون هم همین است ما دنبال امتیاز نیستیم، بلکه به دنبال حق خود هستیم و این مطالبه قطعی است. اینکه به چه نحو انجام شود تا طرف مقابل مثل برخی تجارب پیشین از ایفای تعهد عدول نکند همچنان در حال بررسی است.

سخنگوی‌دستگاه دیپلماسی درمورد توقف شش کشتی توسط امریکا در تنگه هرمز گفت: در اینکخ امریکایی ها خودشان اعلام کردند به یبک دزدان دریایی عمل میکنند تردیدی نیست لذا تعرض به کشتیرانی ایران مصداق دزدی دریایی است . این اقدام هیچ توضیحی ندارد و نقض اتش بس است.

دورنمای روابط بسیار ایران و چین روشن و مثبت است

وی درباره روابط ایران با چین، گفت: ما کار خودمان را انجام می‌دهیم و راهبرد به خاطر هر موضوعی تغییر نمی‌کند. در تنظیم روابط با هر کشوری تطبیق‌های لازم انجام می‌شود. رابطه ما با چین بسیار مهم است و قطعا دورنمای روابط بسیار روشن و مثبت است. ما درباره امنیت منطقه‌ای و پاسداشت حاکمیت قانون اشتراک نظر داریم. رابطه ما در عرصه‌های مختلف نیاز به توضیح ندارد. انتخاب آقای قالیباف به عنوان نماینده ویژه در پیشبرد روابط قطعا تاثیر خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به خواست آمریکا برای حضور در تنگه هرمز، عنوان کرد: هر اقدامی که منجر به پیچیده‌تر شدن وضعیت شود قطعا عاقلانه نیست و هیچ بازیگر مسئولیت پذیر و خردمندی چنین ریسکی نخواهد کرد. ناتو و کشورهای اروپایی اگر می‌خواهند به مسئولیت‌های خود عمل کنند باید آمریکا و رژیم را پاسخگو کنند. باید به یاد داشته باشند تنگه هرمز قبل از تجاوز به صورت عادی تردد داشت. اکنون هم تاکید داریم که ایران به عنوان کشور ساحلی محق برای اتخاذ تدابیر برای تامین منافع ملی و امنیت خود است و مشکل و علت اصلی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

بقائی درمورد گزارش‌ها مبنی بر اتخاذ سازوکار مکانیسم ماشه برای تفاهم اولیه با آمریکا، عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نیست، ما هنوز در کلیات هستیم. این ۱۴ بند، رئوس تفاهم را پیش‌بینی کرده و یک بندی هم دارد که اگر توافق شود ملزم به درج در قطعنامه شورای امنیت شود. این به این معنا نیست که ما قطعنامه شورای امنیت را تضمین بدانیم. ما تجارب قبلی را داریم که قبلا هم آمریکا قطعنامه شورای امنیت را نقض کرد.

وی در مورد سفر یکی از مقامات عراق به ایران در ماه ژوئن، گفت: درمورد اینکه محتوای مذاکره چه باشد بعد از انجام سفر خواهم‌گفت. اما در مورد اصل موضوع، ما تعاملات خوبی با عراق داریم و این رفت وامد ها کمک میکند به امنیت ملی هر دو کشور.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اقدام آمریکا برای مسلح سازی برخی گروهک‌ها، اظهار کرد: ما باید تجربه‌های قبلی را نصب العین قرار دهیم. گزارش‌هایی که دادند درباره مداخلات رژیم صهیونیستی در حوادث تاسف بار دی ماه، خیلی روشن بیان شد که پشت این حوادث طرف‌های خارجی هستند. خود مقامات رژیم و آمریکا هم اعتراف کردند که به ماموران امنیتی رژیم صهیونیستی که در میان صفوف هستند سال نو را تبریک می‌گوییم.

بقائی در مورد اظهارات ماکرون درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و لبنان، عنوان کرد: درباره لبنان همه طرف‌ها باید در عمل اقدام کنند. فرانسه در کنار آمریکا ضامن آتش بس در لبنان تلقی می‌شود اما هیچ اقدامی برای نقض آتش بس نکرده است.درباره موضوع موشکی ایران فکر می‌کنم دوستان اروپایی باید خودشان را بروزرسانی کنند، چون ما در سطح رسانه هم درباره چنین موضوعاتی که مربوط به دفاع از کیان ایران می‌شود حتی صحبت نمی‌کنیم.

هزینه خدمات ناوبری و حفاظت از محیط زیست برای عبور از تنگه هرمز دریافت خواهد شد

وی در مورد نحوه بازگشایی تنگه هرمز، یاداور شد: کاری که ایران بعد از شروع تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از قلمرو برخی کشورها انجام داد مطابق با حقوق بین‌الملل است. در آینده حتما نمی‌توانیم نسبت به تجربه قبلی مبنی بر سوءاستفاده از این آبراه علیه امنیت ملی ایران بی‌تفاوت باشیم. برای همین سازوکاری را با عمان برای اطمینان خاطر درباره تردد ایمن در تنگه هرمز اتخاذ خواهیم کرد. برای خدمات ناوبری و حفاظت از محیط زیست تدابیری اتخاذ خواهد شد که هزینه لازم هم دریافت می‌شود. اما باید اطمینان حاصل کنیم تنگه هرمز مورد سوءاستفاده برای حمله به منافع ایران صورت نگیرد. در مورد نظر عمان برای تدوین سازوکار برای عبور از تنگه هرمز اینکه ما چند نوبت با طرف عمانی گفتگو داشتیم و عمان هم با نگرانی‌های ما برای امنیت شریک است و روند تبادلات دو کشور به خوبی در جریان است.

بقائی در مورد اظهارات ترامپ در مورد اصلاحیه پیش‌نویس گفت: این یک روند مستمر است، همزمان تبادل پیام و دیدگاهها ادامه دارد و یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن روند می‌شود همین تبادل دیدگاه هاست.



وی در مورد اظهارات گروسی گفت: باید از خود گروسی بپرسیم او هرچند وقت یک بار دوست دارد در رسانه مطرح شود.



بقایی در ادامه درمورد روند مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا گفت: مشکل از شیوه پیشبرد مذاکرات نبوده است چرا که اگر طرف مقابل حسن نیت بعنوان لازمه پیشبرد یک روند دیپلماتیک برخوردار بودند حتما بحث مستقیم وغیرمستقیم زیاد مضووعیت ندارد.

بقائی در مورد ادعاهای آمریکا علیه ایران درباره سلاح هسته‌ای، افزود: موضع ایران درباره سلاح هسته‌ای روشن است. تکرار این گزاره که ایران نباید به سراغ سلاح هسته‌ای برود نمی‌تواند این را نادیده بگیرد که اساسا برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح آمیز است. مقامات آمریکایی بارها نشان داده‌اند که بر اساس دروغ پردازی برای خوشایند رژیم صهیونیستی موضوعات را بر زبان می‌آورند. این را به حساب همان دروغ‌های گذشته مبنی بر خطر بمب اتمی ایران بگذارید.

وی در مورد حمله به خوابگاه دخترانه در روسیه توسط اوکراین، بیان کرد: ما این جنایات را شدیدا محکوم می‌کنیم. حمله به خوابگاه دختران توسط رژیم اوکراین با هیچ معیار اخلافی سازگار نیست و قطعا جنایت جنگی است. می‌طلبد که کشورهای اروپایی در مواردی که به حقوق بشردوستانه مربوط می‌شود مواضع ثابت و بدون ریاکاری اتخاذ کنند. ما با رویکردهای گزینشی نسبت به حقوق بشردوستانه مواجه هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه درمورد احتمال درگیری مجدد گفت: اینکه ما چه تمهیداتی اندیشیده‌ایم در میدان عمل برای همه آشکار خواهد شد و حتما دیگران خواهند دید. ما برای هر پیشآمدی باید آماده باشیم. ما در منطقه‌ای هستیم که اقتضا می‌کند برای هر احتمالی آماده باشیم و نیروهای مسلح حتما آمادگی لازم را دارند.

بقائی در مورد احتمال کشیده شدن جنگ رژیم صهیونیستی به ترکیه و مصر، تصریح کرد: بله؛ هر احتمالی وجود دارد. حتی اروپایی‌ها هم در امان نیستند زیرا رژیم صهیونیستی اصلا ابا ندارد جاه‌طلبی‌های خودش را در قالب «اسرائیل بزرگ» مطرح کند. کل جامعه جهانی باید نسبت به بی‌تفاوتی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی با دقت برخورد کنند.

وی در مورد سرنوشت ۲ صیاد ایرانی در آب‌های دریای عمان گفت: آخرین وضعیت این دو نفر را جویا شدیم و حتما برای ما مهم است و پیش از جلسه سخنگویی هم موضوع را از طریق معاون کنسولی وزارت خارجه و سفیر عمان جویا شدم و این مسأله مورد پیگیری ما است.



بقائی در پایان درمورد نحوه امضای تفاهم اولیه با آمریکا گفت: آخرین وضعیت این است که تبادل پیام ادامه دارد و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. اینکه به چه شکلی به امضا برسد. هر وقت به آن مرحله رسیدیم تصمیم می‌گیریم.