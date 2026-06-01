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۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

عراقچی: نقض آتش‌بس در یک جبهه، نقض آتش‌بس در تمام جبهه‌هاست

عراقچی: نقض آتش‌بس در یک جبهه، نقض آتش‌بس در تمام جبهه‌هاست

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: نقض آتش‌بس در یک جبهه، نقض آتش‌‎بس در تمام جبهه‌هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در فضای مجازی نوشت: برای توجه فوری، آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتش‌بسی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، محسوب می‌شود.

وی افزود: نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است. ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود.

کد مطلب 6847012
نفیسه عبدالهی

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