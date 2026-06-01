به گزارش خبرگزاری مهر، مسعودبارانی اظهار کرد: صید هامور ماهیان و حلوا سفید در صیدگاه‌های هرمزگان آغاز شده است و پایان خرداد ماه نیز صید حلوا سیاه و شوریده در صیدگاه‌های استان آغاز می‌شود.

وی افزود: ممنوعیت صید میش ماهیان از ۱۵ مرداد تا پایان شهریورماه اعمال خواهد شد.

مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: صید میگو هم در استان در تمام طول سال به جز فصل صید (اوایل مهرماه به مدت ۴۵ روز) ممنوع است.

بارانی خاطرنشان کرد: هرگونه صید، خرید و فروش، حمل و نگهداری این آبزیان در زمان ممنوعیت صید جرم است و از سوی مراجع قضایی پیگیری می‌شود.