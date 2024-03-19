اعلام تقویم ممنوعیت صید شیلات هرمزگان در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی در آخرین نشست شورای حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان که با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع شیلات هرمزگان، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان منابع شیلات هرمزگان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صیادی استان و روئسای شیلات شهرستانهاو فرماندهان پایگاه های حفاظت منابع شهرستانها و جمعی از مسئولین شیلات برگزار شد، ضمن اعلام تقویت ممنوعیت صید آبزیان استان در سال ۱۴۰۳ بر رفع دغدغه صیادان با حرکت استوار در برخورد با صید غیر مجاز و حفاظت از منابع آبزیان تاکید کرد.

بارانی با بیان اینکه تشدید برخورد با صید و صیادی مخرب و غیر مجاز به ویژه استفاده از ادوات صیادی مخرب پرساین ماهیان تجاری و ترال را در دستور کار یگان حفاظت منابع شیلات آبزیان قرار داد و تصریح کرد: بی شک ذخایر آبزیان انفال بوده و انقراض و آسیب به هرگونه آبزی در دریا خساراتی جبران ناپذیر و مخرب است.

وی افزایش گشت های کنترلی صید غیر مجاز با تجمیع نیروهای یگان از سراسر استان را در دستور کار یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان قرار داد و تاکید کرد: پویایی و فعالیت یگان حفاظت منابع آبزیان باوجود کمبود نیرو و منابع مشهود است، اما باید با همه محدودیت ها شاهد ارتقای فعالیت ها وحفاظت از ذخائر باشیم.

مدیرکل شیلات هرمزگان با تاکید بر برگزاری جلسات شورای یگان حفاظت منابع آبزیان به صورت ماهانه و در سطح همه شهرستانهای شیلاتی، در این نشست دستور داد تا سرحد ممکن همه امکانات و منابع شیلات هرمزگان در اختیار حفاظت از منابع دریا در راستای برخورد با صید غیر مجاز قرار گیرد و از هیچ کوششی در این راستا دریغ نشود.

بارانی گفت: صید هامور ماهیان از اول فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ در آب های این استان ممنوع است.

بارانی اظهار داشت: براساس این تقویم صید حلوا سفید از ۱۵ فروردین تا پایان اردیبهشت و صید ماهی حلوا سیاه و شوریده نیز از اول اردیبهشت ماه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ در صیدگاه های این استان واقع در آب های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان ممنوع اعلام شده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان زمان ممنوعیت صید میش ماهیان را نیز از ۱۵ مردادماه تا پایان شهریورماه سال آینده اعلام کرد.

بارانی با بیان اینکه ممنوعیت صید در روش مشتا نیز از ۱۶ فرودین تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری است تصریح کرد: صید میگو نیز در استان هرمزگان در تمام طول سال به جز فصل صید میگو (حدود اوایل مهرماه به مدت ۴۵ روز) ممنوع است.هر گونه صید، خرید، فروش، حمل و نگهداری این آبزیان در زمان ممنوعیت جرم محسوب می شود و از طریق مراجع قضایی قابل پیگرد است.

مدیرکل شیلات هرمزگان با تاکید بر رعایت تقویم فصول ممنوعیت صید اظهار کرد: شیلات هرمزگان همه ساله با توجه به فصل تخم ریزی آبزیان به ویژه گونه های ارزشمند در فصل بهار، نسبت به اعلام زمان ممنوعیت صید اقدام و اطلاع رسانی می کند.