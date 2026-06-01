ساماندهی و توسعه تپه «نور الشهدای» دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیرانوند در نشست با نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، اشاره به گذشت قریب به دو دهه از تأسیس تپه نورالشهدای شهرستان نسبت به فقدان زیرساخت‌های مناسب در این مکان معنوی، بر ضرورت توسعه و ساماندهی این محل دراسرع‌وقت و با همکاری دوایر دولتی، نهادهای فرهنگی و هیئات شهرستان دورود تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور متدینین در این مکان در مناسبت‌های مختلف، بر ضرورت تکریم این مکان معنوی و ساماندهی آن تأکید و اظهار کرد: شهرداری با همکاری راهداری مکلف‌اند در اولین فرصت ضمن تأمین زیرساخت‌های لازم در محل، اقدام به آسفالت مسیر نمایند.

فرماندار دورود، بر ساماندهی پارک مشرف به تپه به همراه ضرورت نصب تصاویر شهدا و ایجاد بستری معنوی در محل، از سوی بنیاد شهید شهرستان در کوتاه‌مدت، تأکید کرد.