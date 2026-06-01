به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی با اشاره بهضرورت تأمین نیازهای اساسی مردم، اظهار داشت: در مرحله اول تأمین اقلام اساسی موردنیاز مردم در اولویت است و خوشبختانه تاکنون کمبودی در اقلام اساسی مشاهده نشده است.
وی افزود: گرانفروشی خطقرمز ما است و ستاد تنظیم بازار شهرستان معمولان بهصورت جدی با هرگونه گرانفروشی در کالاهای موردنیاز مردم مطابق با قانون بهشدت برخورد خواهد کرد و علاوه بر جریمه، پلمب واحدهای صنفی متخلف نیز در دستور کار خواهد بود.
فرماندار معمولان، ادامه داد: در حال حاضر از سوی جهاد کشاورزی تمهیدات لازم برای تأمین مرغ گرم صورتگرفته و کشتارگاهها مرغ را به قیمت عمده حداکثر ۳۳۸ هزار تومان و خردهفروشان حداکثر ۳۵۰ هزار تومان بایستی به دست مصرفکننده نهایی برسانند.
امرایی، گفت: در بازرسیهای صورتگرفته شش واحد مرغفروشی به دلیل گرانفروشی شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات معرفی شدند که در صورت تکرار قطعاً پلمب خواهند شد.
