به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان زهرا کار در سخنانی، اظهار داشت: در راستای ارتقای توان عملیاتی و آمادگی کامل ناوگان راهداری برای ارائه خدمات بهینه، ماشینآلات سنگین راهداری توسط اداره ماشینآلات استان موردبررسی و سرویسکاری دورهای قرار گرفتند تا از استمرار و کیفیت عملیاتهای میدانی اطمینان حاصل شود.
وی ادامه داد: علاوه بر سرویسکاریهای دورهای، ۲۲ دستگاه از ماشینآلات را بهصورت کامل (تعمیرات اساسی) بازسازی و به چرخه عملیاتی بازگردانند. همچنین، ۲۹ دستگاه ماشینآلات سنگین که دارای نقصهای فنی بودند، تحت تعمیرات جزئی قرار گرفته و ایرادات آنها مرتفع شد.
رئیس اداره ماشینآلات اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح، افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش هزینههای جانبی ناشی از خرابیهای غیرمترقبه و حفظ آمادگی کامل برای مدیریت پروژههای راهداری در تمامی شرایط آبوهوایی عنوان شده است. با انجام این تعمیرات، ضریب بهرهوری ماشینآلات به میزان قابلتوجهی افزایشیافته و توان لجستیکی ناوگان برای خدمترسانی تقویت شده است.
