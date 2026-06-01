مدرسه تلویزیونی همچنان فعال است

مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، امروز دوشنبه، در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان و تأثیر برگزاری کلاس‌های آنلاین در منزل، نسبت به تغییر عادات یادگیری دانش‌آموزان هشدار داد، تصریح کرد: نظام‌های آموزشی در سراسر دنیا اولویت را به آموزش حضوری می‌دهند و باید بپذیریم که هیچ ابزاری جایگزین کامل و کافی برای کارکردهای تربیتی و آموزشی شیوه حضوری نیست.

وی در ادامه با اشاره به تجربه تعطیلات اضطراری ناشی از برودت هوا، ناترازی انرژی و حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله گفت: حتی در شرایط بحرانی مانند جنگ نیز تلاش کردیم آموزش تعطیل نشود. برای جبران زمان‌های از دست رفته آموزش، به‌ویژه در دوران جنگ روانی و پس از آن، سه روش ویژه طراحی و اجرا شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، ضمن تقدیر از همراهی معلمان، این سه روش را تشریح کرد: نخست، آموزش غیرحضوری بر بستر شبکه شاد بود که معلمان تا آخرین روزهای اسفندماه نیز پای کار بودند. دومین روش، تهیه درسنامه‌ها به‌صورت آفلاین برای دانش‌آموزانی بود که دسترسی به اینترنت نداشتند. سومین مسیر که همچنان فعال است، مدرسه تلویزیونی ایران است. ما سناریوهای متنوعی برای جبران عقب‌ماندگی آموزشی طراحی کرده‌ایم و در تابستان نیز برنامه‌های کیفیت‌بخشی برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

پاسخ به یک انتقاد: تدریس «سواد رسانه‌ای» چرا برعهده خبرنگاران نمی‌گذارید؟

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، گلایه‌ای از سوی خبرنگاران مطرح شد مبنی بر اینکه چرا از فعالان حوزه خبر و روابط عمومی برای تدریس درس «سواد رسانه‌ای» در مدارس استفاده نمی‌شود و این درس عموماً توسط معلمان پرورشی یا افرادی غیرمرتبط ارائه می‌گردد.

آذرکیش در پاسخ اذعان داشت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در مرحله طراحی این درس، استانداردی برای معلمان در نظر گرفته است. در اولویت نخست، دبیرانی که تخصص نزدیک به این حوزه دارند، برای تدریس انتخاب می‌شوند.

وی افزود: اما ممکن است در برخی مناطق، دبیر کاملاً مرتبط با این درس در دسترس نباشد. برای جبران این خلأ، دوره‌های توانمندسازی ویژه معلمان این درس در طول سال تحصیلی و تابستان برگزار می‌شود تا اگر ضعفی در این زمینه وجود دارد، برطرف گردد. ما در طراحی اولیه نیز به این سمت حرکت کرده بودیم که دبیران مرتبط بتوانند به بهترین نحو این درس تحولی را ارائه دهند.