مدیرکل راهداری کردستان: ۳۰ کیلومتر راه روستایی سنندج در مسیر تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری صبح سه شنبه در آیین افتتاح راه روستایی عسکران در بخش مرکزی سنندج اظهار کرد: شهرستان سنندج در شاخص برخورداری از راه آسفالته روستاهای بالای ۲۰ خانوار با ۷۳ درصد پوشش، رتبه ششم استان کردستان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در حوزه راههای روستایی شهرستان سنندج، تاکنون ۱۸ قرارداد اجرایی به طول مجموع ۷۷ کیلومتر منعقد شده که از این میزان، ۴۷ کیلومتر در سالهای گذشته تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان ادامه داد: ۳۰ کیلومتر باقیمانده از این پروژهها نیز هماکنون در دست اجرا قرار دارد و تلاش میشود با تأمین منابع لازم، روند تکمیل آنها سرعت گیرد.
تلاش برای تکمیل پروژهها با وجود محدودیت اعتباری
شکری با اشاره به چالشهای مالی موجود در اجرای پروژههای عمرانی گفت: مطالبات پیمانکاران در این بخش قابل توجه است، اما مجموعه راهداری با استفاده از ظرفیتهای موجود و پیگیری برای جذب اعتبارات مورد نیاز، تکمیل طرحهای نیمهتمام را دنبال میکند.
وی افزود: اولویت این مجموعه، به سرانجام رساندن پروژههایی است که نقش مستقیمی در بهبود شرایط تردد مردم، افزایش دسترسی روستاییان و ارتقای زیرساختهای حملونقل دارند.
راه روستایی؛ زیرساختی برای توسعه و ماندگاری جمعیت
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان با تأکید بر اهمیت توسعه راههای روستایی تصریح کرد: بهسازی و آسفالت مسیرهای روستایی علاوه بر افزایش رفاه عمومی، زمینه رونق فعالیتهای اقتصادی، تسهیل جابهجایی محصولات تولیدی و کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها را فراهم میکند.
شکری خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای راه روستایی در شهرستان سنندج با هدف توسعه متوازن و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مناطق روستایی با جدیت ادامه خواهد داشت.
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