به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد اخوان معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار با خانواده سرلشکر شهید «اکبر ابراهیمزاده» جانشین دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، با اشاره به اینکه این شهید والامقام از شهدای شاخص نیروهای مسلح است، اظهار داشت: سرلشکر شهید ابراهیمزاده ولایتمدار و ولایتپذیر بود؛ همه دوستان و همرزمانش، او را بهعنوان یک ولایتمدار میشناختند و ما هم از این شهید بزرگوار درس میگرفتیم.
سردار اخوان با بیان اینکه شهید ابراهیمزاده نگاه مدیریتی پیشرفتهای داشت، افزود: نگاه تشکیلاتی سرلشکر شهید ابراهیمزاده به سلسله مراتب سازمانی، قابل تأمل و تحسین برانگیز بود؛ وی همچنین یک الگو در زمینه نظم سازمانی بود.
معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه در ادامه با اشاره به نظم فوقالعاده شهید ابراهیمزاده، تاکید کرد: این شهید والامقام بهدنبال پرورش ایدهها و کادرهای جدید بود؛ او همچنین مشورتپذیر و فروتن بود و همیشه حضوری جدی و تعیینکننده در میدان داشت.
اهتمام شهید ابراهیمزاده به اجرای دقیق فرامین فرمانده کل قوا در سطح نیروهای مسلح
وی اظهار داشت: سرلشکر شهید ابراهیمزاده از همه ظرفیتها برای اجرای فرامین و دستورات مقام معظم رهبری در سلسله مراتب نیروهای مسلح استفاده میکردند و این شهید والامقام نمونه بارز یک پاسدار منظم و انقلابی بود.
سردار اخوان افزود: سرلشکر شهید ابراهیمزاده تذکرات ارزشمند و ارزندهای در زمینههای مختلف از جمله مسائل نظامی دادند و توصیههای این شهید والامقام در ذهن ما نقش بسته است.
معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه تاکید کرد: همه نیروهای مسلح در ارتش، سپاه و سایر ارگانهای نظامی نیازمند دعای شهدا هستند و حضور ما در خانه خانواده شهدا باعث افتخار ما است.
وی با اشاره به سیره اخلاقی سرلشکر شهید ابراهیمزاده، گفت: ما به ایشان غبطه میخوریم. این شهید والامقام بسیار خانواده دوست بودند و از کانون گرم خانواده حمایت میکردند.
سردار اخوان افزود: سرلشکر شهید ابراهیمزاده نفوذ کلام بالایی داشتند و به دلیل اخلاصی که داشتند، هر نکتهای را که مطرح میکردند، همه نیروها به گوش جان میشنیدند و آن را اجرا میکردند؛ همچنین این شهید والامقام از بنیانگذاران بسیج و سپاه خراسان رضوی بودند و رفتار و معرفت و مهربانی ایشان با مردم منطقه زبانزد عام و خاص بوده است.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه تاکید کرد: سرلشکر شهید ابراهیمزاده فرامین رهبر شهید انقلاب اسلامی را در نیروهای مسلح تا حصول نتیجه پیگیری میکرد و در میدان عمل بسیار ثابتقدم بود.
وی اظهار داشت: سرلشکر شهید ابراهیمزاده برای انجام کارها بسیار مطالعه و تحقیق میکردند؛ چرا که میدانستند دستور ولیفقیه باید با دقت و حساسیت بالا پیگیری شود.
سردار اخوان گفت: هرچند فقدان سرلشکر شهید ابراهیمزاده موجب ناراحتی ما است، اما شهادت ایشان که خدمات انبوهی در راه حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دادند، پاداشی بود که از سوی خداوند متعال به ایشان اعطا شد.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه در پایان خاطرنشان کرد: نظام فکری این شهید والامقام از خانواده به نیروهای مسلح تسری پیدا کرده است و همه ما از توانمندیهای شهید ابراهیمزاده بهرهمند شدیم.
در ادامه این گفتوگو، همسر سرلشکر شهید ابراهیمزاده با اشاره به اهمیت خانواده در نزد این شهید والامقام اظهار داشت: شهید ابراهیمزاده فرزندان خود را به خوبی بزرگ کردند و کانون خانواده مهد توجه این شهید والامقام بود.
وی افزود: انشاءالله با دعای شهدا در معیت حضرت صاحبالزمان (عج) و در مسیر یاریکردن امام بزرگوارمان به شهادت برسیم. فرماندهان نیروهای مسلح باید در میدان به نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت کنند و امید است که همه ما توفیق شهادت پیدا کنیم.
همسر سرلشکر شهید ابراهیمزاده تاکید کرد: سرلشکر شهید ابراهیمزاده بنده خوبی برای خدا بودند و از ولی امرشان اطاعت میکردند؛ ایشان حقیقتاً از زمره متقین بودند و با تزکیه نفس، همه صفات متقین را داشتند.
وی ادامه داد: از زمانی که ایشان وارد سپاه شدند، با همه وجود کار کردند و همیشه خدا را شکر میکردم که ایشان سالهای زیادی را به نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت کردند؛ ما هم امیدواریم که بتوانیم راه این شهید والامقام را ادامه دهیم.
همسر سرلشکر شهید ابراهیمزاده تاکید کرد: شهید ابراهیمزاده کار را از خانواده جدا کرده بودند؛ ایشان وقتی به خانه میآمدند، به امورات خانواده رسیدگی میکردند؛ بنده هم هیچگاه از کار ایشان گلایه و شکایت نکردم و همیشه با او همراهی کردم.
وی عنوان کرد: بنده حقیقتاً دوست داشتم که شهید ابراهیمزاده هرچه بیشتر به نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت کنند؛ و ایشان هم دقیقاً در این زمینه گامهای بسیار خوبی برداشتند و نهایتاً هم به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
در پایان این دیدار، معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اهدای لوح تقدیر از خانواده این شهید والامقام قدردانی به عمل آورد.
