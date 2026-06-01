به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورخ ۹ خردادماه ۱۴۰۵ در راستای تعیین تکلیف وضعیت آموزشی و تکمیل فرایند نیمسال جاری، ضوابط ارزشیابی دروس در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به شرح زیر ابلاغ می شود:

۱.نحوه برگزاری آزمون‌ها: ارزشیابی دروس در این نیمسال، به‌جای آزمون پایانی متمرکز، از طریق برگزاری ۳ مرحله آزمونک (ترجیحا) آنلاین انجام خواهد شد.

۲. بازه زمانی: دانشکده‌های مربوطه موظفند ظرف ۲۰ روز آینده، آزمون‌های مذکور را با فاصله یک هفته از یکدیگر برنامه‌ریزی و برگزار کنند.

۳. بودجه‌بندی مطالب: هر یک از این ۳ آزمون، ۳۳ درصد از محتوای آموزشی ارائه‌شده در طول ترم را پوشش خواهد داد.

۴. بستر برگزاری: آزمون‌ها ترجیحاً به‌صورت آنلاین و در بستر سامانه سیترا برگزار می‌شود.

۵. لغو آزمون پایانی: در این نیمسال، آزمون پایان ترم برگزار نخواهد شد و نمره نهایی هر درس بر اساس مجموع نمرات کسب‌شده در آزمون‌های مذکور محاسبه و ثبت می‌شود.

دانشجویان جهت اطلاع از زمان‌بندی دقیق آزمون‌های هر درس، به اطلاعیه‌ها و برنامه‌های اعلامی از سوی دانشکده مربوطه مراجعه کنند.