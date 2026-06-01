۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

دانشگاه علوم پزشکی ایران نحوه آزمون‌های پایان ترم را اعلام کرد

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران نحوه ارزشیابی و برگزاری آزمون‌های نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورخ ۹ خردادماه ۱۴۰۵ در راستای تعیین تکلیف وضعیت آموزشی و تکمیل فرایند نیمسال جاری، ضوابط ارزشیابی دروس در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به شرح زیر ابلاغ می شود:

۱.نحوه برگزاری آزمون‌ها: ارزشیابی دروس در این نیمسال، به‌جای آزمون پایانی متمرکز، از طریق برگزاری ۳ مرحله آزمونک (ترجیحا) آنلاین انجام خواهد شد.

۲. بازه زمانی: دانشکده‌های مربوطه موظفند ظرف ۲۰ روز آینده، آزمون‌های مذکور را با فاصله یک هفته از یکدیگر برنامه‌ریزی و برگزار کنند.

۳. بودجه‌بندی مطالب: هر یک از این ۳ آزمون، ۳۳ درصد از محتوای آموزشی ارائه‌شده در طول ترم را پوشش خواهد داد.

۴. بستر برگزاری: آزمون‌ها ترجیحاً به‌صورت آنلاین و در بستر سامانه سیترا برگزار می‌شود.

۵. لغو آزمون پایانی: در این نیمسال، آزمون پایان ترم برگزار نخواهد شد و نمره نهایی هر درس بر اساس مجموع نمرات کسب‌شده در آزمون‌های مذکور محاسبه و ثبت می‌شود.

دانشجویان جهت اطلاع از زمان‌بندی دقیق آزمون‌های هر درس، به اطلاعیه‌ها و برنامه‌های اعلامی از سوی دانشکده مربوطه مراجعه کنند.

زهره بال

    • زهرا حسنی IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
      وزارت بهداشت که اعلام کرده بود باید حضوری باشه امتحانا، پس چی شد؟ اگه اینطوریه خب بقیه رو هم مجازی کنید تو اوضاع جنگی کشور

