به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در گزارش نسبتا مبسوط روزنامه صهیونیستی اسرائیل‌هیوم، پیرامون نقش سرویس جاسوسی- تروریستی موساد در جنگ با ایران به شگردهای این سرویس در چگونگی جهت‌ دادن به افکار عمومی ایرانیان؛ به خدمت گرفتن برخی شبکه‌های مجازی، رسانه‌ها و انسان‌رسانه‌ها علیه امنیت ملی ایران، دامن زدن به تعمیق شکاف بین دولت و مردم و افزایش نارضایتی عمومی به قصد بی‌ثبات‌سازی نظام سیاسی ایران از طریق شورش‌های خیابانی؛ اشاره شده است.

اما چرا موساد این اطلاعات را برای انتشار در اختیار روزنامه اسرائیل‌هیوم قرار داده است؟ آیا این کار موساد یک سنت‌شکنی و خرق‌ عادت است؟ در حالی که سازمان‌های جاسوسی، نقش مخرب خود را در کشور هدف، کتمان و انکار می‌کنند، موساد با صدای بلند، اعمال تروریستی‌اش علیه مردم ایران را جار می‌زند. برخی در پاسخ به سوال فوق‌الذکر معتقدند که شکست ابرپروژه صهیونیست‌ها در جنگ تحمیلی سوم و عدم توفیق آنها در نابود کردن ایران، سبب شده که صهیونیست‌ها به ورطه روایت‌سازی و دستاوردسازی برای خود در تخاصم با ایران بپردازند.

صهیونیست‌ها می‌دانند که دیگر ادعای‌شان مبنی بر خواباندن مچ ایران، در منطقه و دنیا خریدار ندارد؛ بنابراین از پیروزی خیالی خود بر ایران، روایت می‌سازند. به تعبیری، گزارش سفارشی اسرائیل‌هیوم، حرکتی با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست توطئه موساد برای تغییر حکومت در ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه است. برخی نیز معتقدند این اقدام موساد، با هدف اختلال در روند مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و گمراه‌سازی مقام‌های جمهوری ‌اسلامی ایران، صورت گرفته است.

برخی هم اعتقاد دارند که این گزارش سفارشی، تلاشی برای دلگرمی دادن به بخشی از اپوزیسیون برانداز متحد اسرائیل از طریق ترسیم چشم‌اندازی از بی‌ثبات شدن نظام جمهوری اسلامی در آینده نزدیک است تا آنها را از یأس و سرخوردگی عمیق ناشی از توافق احتمالی آمریکا و ایران نجات دهد. از سوی دیگر، نباید اختلافات داخلی موساد را هم از نظر دور داشت؛ دیوید بارنیا، پس از پنج سال قرار است از ریاست موساد کنار برود. او از این اتفاق ناراضی است و معتقد است جانشینش یعنی رومن گافمن، که متحد بنیامین نتانیاهو است،

فردی بی‌کفایت و فاقد تجربه اطلاعاتی و جاسوسی است. بنابراین بارنیا طی روزهای اخیر در حال رزومه‌سازی و دستاوردسازی برای خود است. شاید هم بارنیا از روی عصبانیت و انتقام‌گیری از نتانیاهو، اسنادی را به روزنامه اسرائیل‌هیوم درز داده است. البته باید توجه داشت که رؤسای پیشین موساد نیز از سنت دستاوردسازی دور نبودند؛ نمونه نزدیک این قضیه، یوسی کوهن است که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رئیس موساد بود و کتاب خاطرات خود را با عنوان «شمشیر آزادی» منتشر کرده است.

جنگ قدرت در موساد بالا گرفته است

آن چیزی که مبرهن و مشخص است آن است که جنگ قدرت در موساد بالا گرفته است و موجی از استعفاها پس از انتصاب رئیس جدید، ایجاد شده است. بروز اختلافات درونی سازمان تروریستی موساد، اکنون به یک بحران و چالش برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. شبکه کان رژیم صهیونیستی در یک افشاگری بی‌سابقه اعلام کرد: ما شاهد موجی از استعفاها در داخل موساد خواهیم بود؛ موضوع گسترده‌تر از گذشته است، به‌خصوص با ورود فردی به نام رومن گافمن که در خود سازمان رشد نکرده و در دیگر نهادهای اطلاعاتی تجربه نداشته است؛ روند تعامل با او پیچیده خواهد بود و با چالش و تنش‌هایی در موساد همراه خواهد شد!

در داخل سازمان موساد نگرانی وجود دارد درباره اینکه این نهاد بسیار مهم برای امنیت اسرائیل چگونه عمل خواهد کرد در حالی که اعتماد کامل به کسی که قرار است در رأس آن قرار بگیرد، وجود ندارد. اما مخالفت بی‌سابقه و علنی دیوید بارنیا، رئیس کنونی موساد، با جانشین منتخب خود، رومن گافمن، شاید در نگاه اول یک بحران مدیریتی بر سر یک پرونده قدیمی به نظر برسد؛ اما کندوکاو در تاریخچه این سازمان تروریستی نشان می‌دهد که این تقابل، نه یک استثنا، که انفجار یک دیگ بخار قدیمی است؛ جدیدترین فصل از یک رشته اختلافات عمیق داخلی که حالا با دخالت بی‌پرده قدرت سیاسی، به مرحله‌ای خطرناک رسیده است.

استدلال بارنیا برای فاقد صلاحیت خواندن گافمن، ظاهرا بر پرونده اوری ایلماکیس بنا شده است؛ نوجوانی که سال‌ها پیش از سوی گافمن برای یک عملیات نفوذ به کار گرفته شد. اما تحلیلگران این پرونده را چیزی بیش از یک بهانه آماده و روبنایی نمی‌دانند. در سازمانی که بسیاری از رهبران آن پرونده‌های عملیاتی پرحاشیه‌ای دارند، ارجاع به این توبیخ قدیمی، صرفا نقطه اتکایی برای مخالفتی عمیق‌تر است. دعوای اصلی بر سر ماهیت قدرت است و اینکه آیا رئیس موساد باید یک سرباز حرفه‌ای و برآمده از بدنه سازمان باشد یا یک نماینده سیاسی که نخست‌وزیر شخصا منصوبش کرده است؟

بازخوانی شکاف‌ها در موساد

برای درک عمق بحران کنونی، باید آن را در ادامه اختلافات ساختاری و تاریخی موساد دید. اسناد افشاشده و گزارش‌های رسانه‌ای، تصویر سازمانی را نشان می‌دهند که همواره با تنش‌های داخلی دست‌وپنجه نرم کرده است. در سال ۲۰۲۲، فرمانده بخش قیصریه یعنی واحد عملیات ویژه موساد به همراه معاون و چند مامور ارشد، به دلیل اختلاف شدید با دیوید بارنیا بر سر نحوه عملکرد این واحد، استعفا دادند. این رویداد نشان داد که مخالفت و اختلافات درون این سازمان تروریستی، سابقه‌ای طولانی دارد و قربانیان قبلی، از بدنه خود موساد بوده‌اند.

در پرونده جنجالی قطرگیت نیز اتهاماتی مبنی بر همکاری مقامات سابق موساد با سرویس اطلاعاتی قطر مطرح شده که با پرونده بزرگ‌تر فساد در دفتر نخست‌وزیری گره خورده است. این رسوایی، کابوس نفوذ دشمن در بالاترین سطوح امنیتی را زنده کرد. در سال ۲۰۲۳ اسناد لورفته از پنتاگون فاش کرد که سران موساد، کارکنان و زیردستان خود را به شرکت در اعتراضات علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو تشویق کرده بودند. این اسناد که از سوی دفتر نخست‌وزیری رژیم اسرائیل دروغین خوانده شد، نشان‌دهنده سطح بی‌اعتمادی و شکاف ایدئولوژیک میان موساد و دولت راست‌گرای نتانیاهو است.

اما علاوه بر شکاف‌های گسترده در میان ساختارهای اطلاعاتی و سیاسی رژیم صهیونیستی، مبحثی که دعوای اخیر در موساد را داغ‌تر کرده، تلاش نتانیاهو برای اعمال نفوذ و سلطه در این سازمان جاسوسی- تروریستی است. نتانیاهو پیشتر نیز ثابت کرده بود که علاقه دارد در ساختارهای نظامی و امنیتی رژیم متبوعش مهره‌چینی کند. یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونی به دلیل شکست هفتم اکتبر، از سوی نتانیاهو و برای اینکه بتواند خودش در قدرت بماند، به عنوان یکی از مقصران معرفی شد و در نهایت مجبور به استعفا شد. پس از گالانت، وزیر جنگ جایگزین، اسرائیل کاتس که هیچگونه درک نظامی یا سابقه‌ای در این حوزه ندارد و صرفا از نتانیاهو حرف‌شنوی دارد، به عنوان وزیر جنگ منصوب شد.

هرتزی هالوی، فرمانده سابق ستاد کل ارتش این رژیم که به دلیل ناکامی در برابر حمله هفتم اکتبر تحت فشار بود، کناره‌گیری کرد و ایال زمیر که به نتانیاهو نزدیک است و انتصابش با چالش‌هایی همراه بود، به عنوان رئیس ستاد کل ارتش این رژیم منصوب شد. رونن بار، رئیس سابق شاباک پس از ماه‌ها درگیری‌های شدید و افشاگری‌های متعدد علیه نتانیاهو برکنار شد و داوید زینی، ژنرال ارتش که هیچ سابقه اطلاعاتی نداشت و سیستم قضایی رژیم با انتصاب وی مخالف بود، به عنوان رئیس شاباک منصوب شد که با هشدار شدید ۲۶۰ مقام سابق شاباک روبه‌رو شد.

داوید بارنیا، آخرین نیروی امنیتی ارشد رژیم صهیونی است که دوره ریاست وی به پایان رسیده است و نتانیاهو به جای وی، رومن گافمن، مشاور نظامی شخصی خود را بدون سابقه اطلاعاتی، جایگزین کرده است. در حال حاضر بارنیا در تلاش برای جلوگیری از ریاست گافمن بر موساد است. این مسئله نشان می‌دهد که درون موساد، اختلافات گسترده‌ای بر سر انتصاب رئیس جدید این سازمان تروریستی وجود دارد.

اقدامات نتانیاهو، موساد را که پیشتر دچار تنش‌های داخلی بود، به مرز یک شکاف علنی کشانده است. اول آنکه نتانیاهو با نادیده گرفتن سه گزینه پیشنهادی بارنیا از بدنه موساد، این پیام را فرستاد که تخصص و سلسله‌مراتب داخلی بی‌ارزش است. مسئله دیگر، افشای نامه محرمانه بارنیا علیه گافمن است و نشان داد که مقاومت علیه رئیس جدید در بدنه موساد جدی است. حمایت غیرمنتظره یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، از بارنیا نیز مؤید این شکاف است. همچنین ورود سارا نتانیاهو، همسر نخست‌وزیر، به روند انتصاب گافمن به مثابه خط قرمزی بود که نشان داد مرزهای سیاسی و امنیتی در رژیم اسرائیل فرو ریخته است.