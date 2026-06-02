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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

تنش در موساد؛ یک مسئول بلندپایه استعفا کرد

تنش در موساد؛ یک مسئول بلندپایه استعفا کرد

تنها چند ساعت بعد از تأیید حکم انتصاب رئیس جدید موساد یکی از مسئولان برجسته این سرویس جاسوسی استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، یکی از مسئولان برجسته سرویس جاسوسی موساد چند ساعت بعد از تأیید حکم انتصاب رومن گافمن به عنوان رئیس این سرویس از سوی دادگاه عالی استعفا کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس بخش روابط خارجه در سرویس جاسوسی موساد با نام اختصاری «د» یکی از برجسته ترین نامزدها برای تصدی پست ریاست این سرویس به شمار می رفت.

این بخش در موساد مسئول هماهنگی با سرویس های جاسوسی خارجی در سراسر جهان و اداره کانال های ارتباطی با کشورهایی که رژیم صهیونیستی به صورت رسمی با آنها رابطه ندارد است.

این شخص یکی از مؤسسان بخش امنیت سایبری در موساد و رئیس آن به شمار می رفته و طی سال های اخیر مذاکرات غیر مستقیمی در خصوص موضوع تبادل اسرا و آتش بس در غزه انجام داده است.

گافمن با وجود اعتراضات نهادهای مدنی و حقوق به این سمت تعیین شده است.

دادگاه رژیم صهیونیستی اعلام کرد اگرچه در نحوه مدیریت گافمن در یک حادثه بحث‌برانگیز در سال ۲۰۲۲، زمانی که فرمانده لشکر ۲۱۰ ارتش این رژیم بود، کاستی‌هایی وجود داشته است، اما رفتار او تا حدی که او را از کار به عنوان رئیس موساد بی‌اعتبار کند، مشکلی ایجاد نکرده است.

کد مطلب 6847856

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