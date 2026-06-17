حبیبی: توسعه ارتباطات در کرمانشاه یک ضرورت راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در دیدار معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کرمانشاه در حوزه‌های گردشگری، تاریخی، مذهبی و مرزی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان یک ضرورت راهبردی است و باید متناسب با ظرفیت‌های موجود مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات از دستگاه‌های کلیدی و اثرگذار کشور محسوب می‌شود، افزود: تحقق بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله هوشمندسازی خدمات و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال، نیازمند زیرساخت‌های مناسب ارتباطی است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: کرمانشاه به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری از جمله اورامانات، بیستون، طاق‌بستان و همچنین موقعیت ویژه مرزی، نیازمند توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات است.

حبیبی با اشاره به مرز مشترک ۳۷۱ کیلومتری استان با عراق گفت: حجم قابل توجهی از تجارت کشور با عراق از طریق مرزهای استان انجام می‌شود و همچنین در ایام اربعین شاهد تردد گسترده زائران از مرزهای خسروی و سومار هستیم که اهمیت دسترسی پایدار به اینترنت و خدمات ارتباطی را دوچندان می‌کند.

وی اجرای پروژه فیبر نوری را یکی از مطالبات مهم استان دانست و افزود: این طرح آغاز شده اما به دلیل برخی موانع با کندی مواجه شده است و انتظار می‌رود با حمایت وزارت ارتباطات، روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت اجرای پروژه «جی‌نف» و رفع نقاط کور ارتباطی در مناطق مختلف استان تأکید کرد و گفت: بهبود پوشش آنتن‌دهی و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی از مطالبات جدی مردم استان است.

وی در ادامه خواستار تأمین اینترنت پرسرعت و نسل پنجم تلفن همراه در شهرهای مرزی و مسیرهای تردد زائران اربعین شد و بر لزوم آمادگی کامل زیرساخت‌های ارتباطی برای این رویداد بزرگ تأکید کرد.

در این نشست، محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به ظرفیت‌های کرمانشاه اظهار کرد: این استان از توانمندی‌های مناسبی برای توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد مراکز رشد کسب‌وکارهای فضاپایه برخوردار است.

وی افزود: کرمانشاه می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم این حوزه در کشور تبدیل شود و وزارت ارتباطات توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان را با جدیت و نگاه ملی دنبال می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: عملکرد حوزه ارتباطات استان به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اجرای دقیق برنامه‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

در پایان این نشست، بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تسریع اجرای پروژه‌های فیبر نوری، رفع نقاط کور آنتن‌دهی و تقویت خدمات ارتباطی در مناطق مرزی استان تأکید شد.