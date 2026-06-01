به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری با حضور طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری، و اعضای کمیسیون برگزار شد.
این نشست در ادامه مباحث جلسه پیشین، به بررسی موضوع «دانشگاه و پساجنگ؛ ضرورتها و ماهیت تحولات مورد نیاز در نظام آموزش عالی کشور» اختصاص داشت.
در این جلسه، علی باقرطاهرینیا با تأکید بر ضرورت توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی به الزامات جدید حوزه آموزش عالی، اظهار کرد: نظام آموزش عالی کشور در شرایط کنونی نیازمند پاسخگویی مؤثر به نیازهای اولویتدار و تمرکز بر مسائل اساسی پیشروی جامعه است.
وی با اشاره به ضرورت تدوین یک بسته سیاستی جامع در حوزه آموزش عالی افزود: این بسته باید فراتر از حوزه آموزش، ابعاد نوآوری، پژوهش، فناوریهای پیشرفته و تحولات فناورانه را نیز در بر گیرد و بر پایه آسیبشناسی تجارب گذشته و بهرهگیری از فرصتهای نوظهور طراحی شود.
در ادامه نشست، دکتر تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه تجربیات میدانی و تحلیل نقاط قوت و ضعف نظام آموزش عالی در مواجهه با تحولات و نیازهای اخیر جامعه، پیشنهادهای عملیاتی خود را برای ارتقای کارآمدی ساختار دانشگاهها و افزایش نقشآفرینی آنها در حل مسائل کشور مطرح کرد.
نظر شما