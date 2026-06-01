افزایش قیمت نفت در سایه تشدید جنایات صهیونیست ها در لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، قیمت نفت در آغاز معاملات امروز دوشنبه، پس از افزایش نگرانی‌ها نسبت به تشدید تنش‌ در خاورمیانه، پس از گسترش حملات و جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، افزایش قابل توجهی را ثبت کرد.

بنابراین گزارش، قراردادهای آتی نفت خام آمریکا با ۲.۱۷ دلار، معادل ۲.۴۸ درصد افزایش یافت و تا ساعت پایانی شب یکشنبه به ۸۹.۵۳ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین، قراردادهای آتی نفت خام برنت، معیار جهانی، با حدود ۱.۹۳ دلار، یا ۲.۱۲ درصد افزایش یافت و به ۹۳.۰۵ دلار در هر بشکه رسید.

این افزایش در سایه نگرانی‌های بازار از احتمال تأثیرگذاری بر عرضه انرژی در منطقه، به ویژه با افزایش خطرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه که یکی از برجسته‌ترین مراکز تولید و صادرات نفت در جهان است، رخ می‌دهد.

سرمایه‌گذاران صنعت نفت تحولات میدانی را از نزدیک دنبال می‌کنند،و پیش‌بینی می‌شود هرگونه تشدید تنش بیشتر قیمت نفت خام را به سمت ثبت رکوردهای جدید در روزهای آینده سوق دهد.