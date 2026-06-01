به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم‌تئاتر «زندگی گالیله» به کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور و تهیه‌کنندگی آزیتا موگویی از سه‌شنبه ۱۲ خرداد ساعت ۱۸ به صورت آنلاین در پلتفرم فیلم نت اکران می‌شود.

این اثر بر اساس نمایشنامه ماندگار برتولت برشت با ترجمه زنده‌یاد حمید سمندریان روی صحنه رفته و دراماتورژی آن را نیز محمدامیر یاراحمدی بر عهده داشته است.

در این نمایش فرهاد آئیش در قامت گالیله ظاهر شده است و بازیگرانی همچون صدف اسپهبدی، المیرا دهقانی، محمد نادری، شهروز دل‌افکار، آرش فلاحت‌پیشه، محمد معتضدی، فربد فرهنگ، علیرضا ساوه درودی، اشکان صادقی، سامان کرمی، علیرضا مویدی، رضا یزدانی، یاشار خمسه و مانی کلاته به ایفای نقش‌های مختلف نمایش پرداخته‌اند.

همچنین معصومه اسمی، امید اکبرزاده، رضا امیررضایی، نسترن باقرزاده، پریسا پرهوده، ماهک پناه، علی پورمراد، روناک جعفری نوبخت، سید میثم رجائی‌زاده، کمال رضوی، فرید صادق، حدیثه صالحی، آرزو صراف رضائی، فرانک ظاهری، امید عبدالله زاده، صدرا عیسی‌پور، بهزاد فیضی، سعیده کارگران، سحر کرمی هادی‌زاده، امیررضا محسنی، علی هاشمی، مهرداد ابجار، رضا دیبا و بازیگر کودک، سوگند علی‌ولی‌الهی از دیگر بازیگران این نمایش هستند.

در این اثر طراحی صدا و موسیقی محمدرضا چراغعلی، ترانه‌سرایی کاوه آفاق و خوانندگی پولاد کیمیایی عهده‌دار بودند.

عوامل دیگر نمایش نیز عبارت‌اند از مجری طرح و مدیر تبلیغات: میثم میرزایی، طراح صحنه و دکور و آکساسوار: امیرحسین دوانی، طراح لباس: پریدخت عابدین‌نژاد، طراح حرکت: مهرداد آبجار، طراح نور: رضا خضرایی، طراح ویدئومپینگ: علی تصدیقی، طراح گریم: علی گودینی، مشاوران کارگردان: آرش فلاحت‌پیشه و حمید رحیمی، سرپرست گروه کارگردانی: سید نویدالدین دری، اجرای مپینگ: خشایار نشوی، طراح گرافیک: احسان برآبادی و مدیر رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.

نمایش «زندگی گالیله» کاوشی در زندگی این دانشمند بزرگ است که فراتر از یک روایت تاریخی، چالشی بی‌پایان میان حقیقت علمی و بقای انسانی را به تصویر می‌کشد. نقطه‌ اوج دراماتیک این نمایشنامه، نه در تسلیم مطلق گالیله، بلکه در پیچیدگی آن نهفته است. وی با یک انکار تحمیلی در برابر کلیسا و با خدشه‌دار کردن اعتبار اجتماعی‌اش، جان خود را حفظ می‌کند، اما این شکست، پایان راه نیست.

پیش از این مقرر بود فیلم‌تئاتر «آینه‌های روبرو» پخش شود، اما با تغییر در کنداکتور اکران، پخش آن به زمان دیگری موکول شده است و هم‌اکنون مخاطبان می‌توانند به تماشای «زندگی گالیله» بنشینند.