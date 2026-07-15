به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، هادی رجایی‌نیا در نشست بررسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاها با رویکرد توان‌افزایی جوامع محلی اظهار کرد: تاکنون نقشه اجرایی و عملیاتی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی ۱۵۰ روستا از مجموع ۵۰۰ سند توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاهای خراسان شمالی آماده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع، منسجم و یکپارچه برای توسعه شهرستان‌ها، افزود: تحقق توسعه پایدار نیازمند مشارکت مؤثر مردم، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی مبتنی بر شناخت دقیق ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه است.

وی بیان کرد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای باید بر پایه مطالعات کارشناسی، ارزیابی دقیق ظرفیت‌های محلی و برنامه‌ریزی منسجم دنبال شود.

رجایی‌نیا هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، توسعه متوازن و پایدار مناطق، افزایش مشارکت اجتماعی و جلب همراهی مردم را از مهم‌ترین ارکان موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی در روستاها دانست.