به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، هادی رجایینیا در نشست بررسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها با رویکرد توانافزایی جوامع محلی اظهار کرد: تاکنون نقشه اجرایی و عملیاتی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ۱۵۰ روستا از مجموع ۵۰۰ سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای خراسان شمالی آماده شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامهای جامع، منسجم و یکپارچه برای توسعه شهرستانها، افزود: تحقق توسعه پایدار نیازمند مشارکت مؤثر مردم، همافزایی دستگاههای اجرایی و برنامهریزی مبتنی بر شناخت دقیق ظرفیتها و نیازهای هر منطقه است.
وی بیان کرد: اجرای طرحهای توسعهای باید بر پایه مطالعات کارشناسی، ارزیابی دقیق ظرفیتهای محلی و برنامهریزی منسجم دنبال شود.
رجایینیا هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی، توسعه متوازن و پایدار مناطق، افزایش مشارکت اجتماعی و جلب همراهی مردم را از مهمترین ارکان موفقیت برنامههای توسعه اقتصادی در روستاها دانست.
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