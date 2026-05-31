به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم چهارراه سی و پنج متری مشهد اظهار کرد: روحیه جان‌فدایی، میراث مشترک امام کبیر، امام شهید و ملت ایران است. دشمن به خوبی می‌داند که این ملت با روحیه حسینی و عاشورایی حاضر است سر بر نیزه دهد اما تن به ذلت ندهد و این همان فریاد تاریخی «هیهات منا الذله» است که چهل و هفت سال در این سرزمین طنین‌انداز شده است.

شهردار مشهد بیان کرد: امروز بزرگ‌ترین امید دشمن شکستن وحدت و انسجام ملی است. دشمن جنگ را از عرصه نظامی به جنگ روایت‌ها، جنگ شناختی، جنگ ذهن‌ها و جنگ رسانه‌ای منتقل کرده است. رسانه‌های معاند، موساد، سیا و عوامل نفوذی تلاش می‌کنند این انسجام را خدشه‌دار کنند، اما حضور گسترده مردم در صحنه نشان می‌دهد این سرمایه عظیم ملی به آسانی آسیب نخواهد دید.

وی افزود: حضور زنان، کودکان، جوانان، پیشکسوتان و حتی چهار نسل از یک خانواده در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از معجزه الهی و اراده ملت ایران است؛ اراده‌ای که از خون مطهر شهدا جوشیده و تا تحقق پیروزی نهایی استمرار خواهد داشت.

قلندرشریف گفت: در کنار میدان رزم، دیپلماسی و حضور مردمی، میدان خدمت نیز با قدرت ادامه دارد. مسئولان در دولت، مجلس، قوه قضائیه، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در حال خدمت‌رسانی هستند و خدمت در محله مطهری شمالی و عبدالمطلب نیز بدون وقفه ادامه دارد.

شهردار مشهد افزود: ما در مدیریت شهری مشهد مقدس با افتخار در کنار مردم هستیم. در همین مدت، بیش از شش هزار میلیارد تومان پروژه شهری در مشهد اجرا و افتتاح شده و بیش از شش هزار میلیارد تومان پروژه جدید نیز آغاز شده است و این روند خدمت‌رسانی با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی گفت: امام شهید پس از اغتشاشات تأکید کردند که مسئولان باید حداقل دو برابر گذشته کار کنند و این وظیفه‌ای است که بر دوش همه ما قرار دارد. هرچند هیچ خدمتی قادر به جبران عظمت ملت ایران نیست، اما همه مسئولان با تمام توان در میدان خدمت حضور دارند.

قلندرشریف اظهار کرد: در حوزه معیشت نیز اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است. قرارگاه مردمی با مدیریت نماینده معزز ولی فقیه در استان برای مقابله با گرانی تشکیل شده و قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار نیز در کنار مردم برای مبارزه با گران‌فروشی فعالیت می‌کند.

شهردار مشهد گفت: دشمن تلاش دارد جنگ اقتصادی، جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای را در کنار جنگ نظامی دنبال کرده و زمینه اغتشاش را فراهم سازد، اما وحدت ملت ایران در تمامی میدان‌ها این توطئه‌ها را ناکام گذاشته است.

وی گفت: ملت ایران، دولت ایران و نیروهای مسلح کشور راه‌های فرار دشمن از این بن‌بست را مسدود کرده‌اند. دشمن امروز در شرایطی قرار گرفته که حتی راه خروج از بحران را نیز نمی‌شناسد و همین مسئله نشانه اقتدار ملت ایران است.

قلندرشریف بیان کرد: یقین داریم که همان‌گونه که تاکنون ملت ایران دشمن را به زانو درآورده، در ادامه مسیر نیز پیروزی نهایی از آن ملت بزرگ ایران خواهد بود.

شهردار مشهد بیان کرد: همه ما باید نگاه خود را به چراغ هدایت ولایت معطوف کنیم. نائب امام زمان(عج)، ولی فقیه زمانه، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) ، محور هدایت کشور در همه عرصه‌ها هستند و تعیین تکلیف نهایی در میدان جنگ، مذاکره و سایر حوزه‌ها بر عهده رهبری است.

وی گفت: رمز پیروزی این انقلاب از ابتدا تاکنون، رهبری دینی آگاه و حضور مردم بوده است. مردم پایه و اساس همه تصمیمات و اقدامات هستند و همه باید خود را به قواره بعثت قدسی، ملی و اجتماعی ملت ایران برسانند.