به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در آیندهسازی کشور اظهارکرد: سرمایهگذاری در حوزه تعلیم و تربیت، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و هر اندازه در این عرصه برنامهریزی دقیقتر و عمیقتر صورت گیرد، آثار و برکات آن در پیشرفت کشور نمایان خواهد شد.
وی با اشاره به نقش خانوادهها در تربیت فرزندان افزود: مدرسه و خانواده دو رکن اساسی تربیت هستند و هرگاه این دو مجموعه در کنار یکدیگر و با هدفی مشترک حرکت کنند، زمینه رشد علمی، اخلاقی و فرهنگی دانشآموزان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
امام جمعه گناوه همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مقطع ابتدایی تأکید کرد و گفت: دوران ابتدایی، زیربنای شکلگیری شخصیت دانشآموزان است و تقویت برنامههای آموزشی و تربیتی در این مقطع میتواند آثار ماندگاری در آینده فرزندان این مرز و بوم بر جای بگذارد.
وی نقش معلمان را در تربیت نسل تراز انقلاب اسلامی بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: معلمان علاوه بر انتقال دانش، رسالت بزرگ انسانسازی را بر عهده دارند و میتوانند با تربیت صحیح دانشآموزان، زمینه شکلگیری جامعهای متعهد، پویا و پیشرو را فراهم کنند.
در ادامه این نشست، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گزارشی از برنامهها، اقدامات و فعالیتهای آموزشی و پرورشی استان ارائه کرد و بر تعامل و همافزایی بیشتر میان مجموعه آموزش و پرورش و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت تأکید شد.
در این دیدار که با همراهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه در دفتر امام جمعه شهرستان، پیرامون مهمترین مسائل و چالشهای حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد، موضوعاتی از جمله آسیبهای اجتماعی در مدارس، وضعیت امتحانات نهایی و کنکور، فرصتها و چالشهای آموزش حضوری و مجازی، نقش خانوادهها در فرآیند تربیت دانشآموزان و جایگاه معلمان در تربیت نسل آینده مورد بررسی قرار گرفت.
