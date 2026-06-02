سال گذشته هر روز یک کلاس درس به آموزش و پرورش گلستان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از آموزش و پرورش استان بازدید شد که نشان داد این مجموعه از پویایی، نشاط و شکوفایی برخوردار است.

وی افزود: رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم موضوع عدالت آموزشی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور ترسیم کرده‌اند و در استان گلستان نیز اقدامات مؤثری در این مسیر انجام شده است.

استاندار گلستان با اشاره به پایین بودن سرانه آموزشی استان نسبت به میانگین کشور، گفت: سرانه آموزشی گلستان که پیش از این حدود ۳۴ سانتی‌متر بود، در یک سال اخیر هفت سانتی‌متر افزایش یافته است. همچنین سرانه ورزشی استان از ۲۱ سانتی‌متر به ۳۵ سانتی‌متر رسیده و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ به میانگین کشوری نزدیک شود.

طهماسبی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آموزشی با سرعت مطلوبی در حال انجام است، افزود: علیرغم شرایط خاص کشور، شاخص‌های آموزشی استان رشد چشمگیری داشته و در برخی بخش‌ها افزایش ۱۶۵ درصدی سرانه‌ها به ثبت رسیده که در نوع خود کم‌نظیر است.

وی همچنین از تسویه کامل مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان خبر داد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ مطالبه معوقی از فرهنگیان استان باقی نمانده و تمامی مطالبات مربوط به شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش پرداخت شده است.

استاندار گلستان در ادامه به ساماندهی املاک آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مدارس و اراضی آموزشی استان در گذشته فاقد سند مالکیت بودند اما تاکنون اسناد املاکی به ارزش بیش از هزار و هفت میلیارد تومان برای آموزش و پرورش اخذ شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: کسب رتبه‌های برتر کشوری در حوزه‌های آموزشی و توسعه‌ای نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی و برنامه‌ریزی مناسب در این دستگاه است و این موفقیت‌ها شایسته تقدیر است.