به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام همتی‌نژاد، از موفقیت نشریات علمی این دانشگاه شیراز در جدیدترین دوره‌های رتبه‌بندی بین‌المللی و منطقه‌ای خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های استراتژیک دانشگاه شیراز برای تقویت نشر علمی، خوشبختانه شاهد حرکت رو به رشد نشریات دانشگاه در مسیر استانداردهای جهانی هستیم.

وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، چارک‌بندی روشی برای رتبه‌بندی مجلات علمی در چهار سطح Q1 تا Q4 براساس شاخص‌هایی مانند ضریب تأثیر است. ارتقای چارک مجله، اعتبار بین‌المللی آن را افزایش می‌دهد، احتمال استناد به مقالات را بالا می‌برد و در سطح کلان، جایگاه علمی کشور را در تولید علم جهانی بهبود می‌بخشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز افزود: خوشبختانه براساس گزارش‌های منتشرشده، نشریات دانشگاه موفق به ارتقای سطح کیفی خود در دو سطح بین‌المللی (Scimago) و منطقه‌ای (ISC) شده‌اند.

همتی نژاد با اشاره به جزئیات این ارتقا گفت: در سطح بین‌المللی (رتبه‌بندی Scimago) نشریه‌ انگلیسی‌زبان Iranian Journal of Science (مجله علوم ایران)، به سردبیری غلامحسین اسلام‌زاده، از رتبه Q3 به Q2 ارتقا یافت و در سطح منطقه‌ای (رتبه‌بندی ISC)‌نشریات «مطالعات آموزش و یادگیری» و Iranian Journal of Economic Studies (نشریه‌ انگلیسی‌زبان مطالعات اقتصادی ایران)، به ترتیب با سردبیری راضیه شیخ‌الاسلامی و سکینه اوجی‌مهر، از رتبه Q3 به Q2 ارتقا یافتند.

وی ادامه داد: همچنین «نشریات اندیشه دینی» و «دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها»، به ترتیب با سردبیری قاسم کاکائی و یوسف نظری، از رتبه Q4 به Q3 ارتقا یافتند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در پایان تأکید کرد: این موفقیت‌های چشمگیر، نشان‌دهنده تعهد جدی نشریات دانشگاه شیراز به ارتقای سطح کیفی نشر علمی است و امیدواریم با تداوم این مسیر و تقویت بنیه پژوهشی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر جایگاه علمی این نشریات در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای باشیم.

