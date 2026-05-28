به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح پنجشنبه در آئین بازگشایی بیمارستان حضرت زینب (س) شیراز با اشاره به جایگاه شیراز در ارائه خدمات درمانی فرامنطقه‌ای گفت: بخش قابل توجهی از بیماران از استان‌های پهنه تنوری و حتی مناطق دوردست کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس برای دریافت خدمات درمانی به شیراز و دانشگاه علوم پزشکی این شهر مراجعه می‌کنند و این موضوع باید در نظام بودجه‌ریزی کشور به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه، صرفاً به جغرافیای اداری دانشگاه علوم پزشکی توجه نکنند، بلکه حجم واقعی خدمات و میزان مراجعات به مراکز درمانی شیراز و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی استان را نیز مبنای تخصیص اعتبارات قرار دهند.



استاندار فارس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از ابتدای مسئولیت خود در استان گفت: از همان سال نخست، تلاش شد تا با وجود محدودیت منابع، اعتبارات حوزه سلامت متناسب‌تر دیده شود و در این مسیر همراهی سازمان برنامه و بودجه نیز تا حد امکان وجود داشته است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی ادامه داد: در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان، نخستین موضوعی که به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفت، شاخص‌های بهداشت و درمان بود؛ چراکه این شاخص‌ها در استان و به‌ویژه در شیراز، متناسب با سطح خدمات ارائه‌شده نبود و نیاز به ارتقا داشت.

امیری با اشاره به بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی استان افزود: در ماه‌های ابتدایی حضور در استان، بازدید از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در دستور کار قرار گرفت که از جمله آن‌ها بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز بود؛ مجموعه‌ای که بخشی از آن توسط خیرین احداث شده اما به دلیل محدودیت‌های مالی، روند تکمیل آن با وقفه مواجه شده بود.

وی با اشاره به حادثه ایجاد شده در یکی از بخش‌های این بیمارستان گفت: با اطلاع از بروز مشکل سازه‌ای، تصمیم فوری برای تخلیه کامل بیمارستان اتخاذ شد تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی و آسیب به بیماران، به‌ویژه کودکان و نوزادان، جلوگیری شود.

استاندار فارس تأکید کرد: در چنین شرایطی سرعت عمل اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا هرگونه حادثه در مراکز درمانی می‌تواند علاوه بر خسارت انسانی، آثار روانی گسترده‌ای در جامعه ایجاد کند و افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت بحران در حوزه سلامت افزود: تجربه حوادثی مانند متروپل نشان داد که کوچک‌ترین سهل‌انگاری می‌تواند پیامدهای سنگین اجتماعی و روانی به همراه داشته باشد، از این‌رو تصمیم‌گیری در این موارد باید با دقت و سرعت انجام شود.

امیری در ادامه با قدردانی از تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کادر درمان و مدیران حوزه بهداشت و درمان استان گفت: اقدامات انجام‌شده در بازسازی و تکمیل پروژه‌های درمانی طی کمتر از ده ماه، نشان‌دهنده یک کار جمعی و قابل تقدیر است.

وی همچنین بر اهمیت همدلی و همکاری در مدیریت امور اجرایی و عمرانی استان تأکید کرد و افزود: در شرایط محدودیت منابع، تنها راه عبور از مشکلات، هم‌افزایی، همکاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است.

استاندار فارس در پایان با قدردانی از مسئولان حوزه سلامت و مدیران اجرایی استان خاطرنشان کرد: ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان فارس نیازمند نگاه ملی و حمایت مستمر دولت و مجلس است تا خدمات ارائه‌شده در شیراز و استان، متناسب با جایگاه این منطقه در ارائه خدمات درمانی به کشور و منطقه باشد.