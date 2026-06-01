۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

۱۳ واحد تولیدی دلفان در تملک بانک‌ها است

نورآباد - فرماندار دلفان، گفت: ۱۳ واحد تولیدی این شهرستان در تملک بانک‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا سلامتی در نشست با مدیران ناحیه صنعتی «علیمیرزایی» با تأکید بر لزوم رفع سریع چالش‌های اشتغال، خواستار تعیین تکلیف وضعیت ۱۳ واحد تولیدی شد که در حال حاضر در تملک بانک‌ها قرار دارند.

وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های این منطقه، گفت: فراهم‌سازی بسترهای لازم برای فعالیت واحدهای تولیدی، اولویت اصلی مدیریت اجرایی شهرستان است.

فرماندار دلفان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واحدهای راکد اشاره کرد و افزود: متأسفانه در حال حاضر ۱۳ واحد تولیدی در این ناحیه صنعتی در تملک بانک‌ها قرار دارند که این وضعیت مانع از بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تولیدی شده است.

سلامتی، تأکید کرد: تعیین تکلیف نهایی این واحدها و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رونق اقتصادی منطقه است و بانک‌ها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6847029

