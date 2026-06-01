به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی، با انتشار تصاویری از نتایج نظرسنجی اردیبهشت‌ماه مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری درباره میزان موافقت مردم با سخنان مسعود پزشکیان در دوران جنگ اخیر و همچنین ارزیابی شهروندان از صداقت و راستگویی رئیس‌جمهور، بر اهمیت اعتماد عمومی به عنوان پشتوانه اصلی دولت تاکید کرد و گفت: روزهای دشوار، محک صداقت و پایداری و البته سرمایه اصلی دولت، اعتماد مردم است.

وی افزود: نظرسنجی اردیبهشت‌ماه مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد مردم، صداقت و ایستادگی رئیس‌جمهور پزشکیان را دیده‌اند.

قائم‌پناه در پایان با تاکید بر تداوم رویکرد دولت در تعامل با جامعه و توجه به مطالبات عمومی تصریح کرد: ‌این راه، راه همراهی با مردم و خدمت به ‌ایران⁩ است.