به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سلسله‌دیدارهای «جمعه با هنرمندان»، هشتمین نشست این مجموعه با حضور حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در منزل استاد سید عبدالمجید کیانی، نوازنده پیشکسوت سنتور و دارنده نشان درجه یک هنری، برگزار شد. در این دیدار که با همراهی استاد تینوش بهرامی‌نژاد نوازنده سه‌تار و دارنده نشان درجه یک هنری احسان یارزاده رئیس دانشگاه استاد فرشچیان انجام شد، راهکارهای ارتقای موسیقی اصیل ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خسروپناه در این نشست ضمن تکریم جایگاه هنری استاد کیانی، بر ضرورت صیانت از اصالت‌های موسیقی ایرانی و نقش حیاتی پیشکسوتان این حوزه در انتقال تجربیات و دانش عملی به نسل جوان تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، مقرر شد اقدامات حمایتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار گیرد که برخی از آنها به شرح ذیل است:

حمایت از تألیف و خرید کتب «شناخت هنر موسیقی»،

تدوین «دانشنامه مرجع موسیقی دستگاهی و سنتی» با حمایت شورا و توسط دانشگاه استاد فرشچیان و مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی،

برگزاری کارگاه‌های «موسیقی‌پژوهی» با تأکید بر متون ادبی و فاخر (نظامی گنجوی، مثنوی و...) به شیوه استاد-شاگردی توسط استاد کیانی در دانشگاه استاد فرشچیان،

حمایت از راه‌اندازی رشته «موسیقی ردیف دستگاهی» به شیوه استاد-شاگردی در دانشگاه استاد فرشچیان.

مروری بر سوابق استاد سید عبدالمجید کیانی

سید عبدالمجید کیانی (متولد ۱۳۲۰)، از اساتید برجسته موسیقی سنتی، نوازنده چیره‌دست سنتور و پژوهشگر این حوزه است. وی پس از گذراندن دوره‌های تخصصی ردیف نزد اساتیدی چون داریوش صفوت و منوچهر صادقی، تحصیلات خود را در رشته قوم‌شناسی موسیقی در دانشگاه سوربن فرانسه تکمیل کرد.

استاد کیانی از سال ۱۳۵۸ با بازگشت به کشور، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پی گرفت. از جمله سوابق اجرایی و علمی وی می‌توان به مدیریت گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا، مدیریت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران، ریاست گروه موسیقی فرهنگستان هنر و عضویت در شورای عالی یونسکو در ایران اشاره کرد.

وی همچنین آثار پژوهشی متعددی تألیف کرده است که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های «هفت دستگاه موسیقی ایران»، «ردیف میرزا عبدالله برای سنتور» و «چگونگی پژوهش در موسیقی ایران» اشاره کرد.

گفتنی است سلسله‌دیدارهای «جمعه با هنرمندان» با هدف تقویت تعامل میان نهادهای سیاست‌گذار و جامعه هنری کشور، به همت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه استاد فرشچیان دنبال می‌شود.